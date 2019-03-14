談第三階段離岸風場開發時程 能源局：先建立前兩階段成功典範

針對離岸風電第三階段區塊開發規則公布時程，經濟部能源局副局長李君禮今 (14) 日表示，盼前兩階段的離岸風場可先穩定，並建立成功典範後，再推動第三階段開發，不排除今年對外公布規則，也盼本土供應鏈不要將台灣當成唯一市場，而是與開發商合作，共享海外風電市場商機。

據經濟部規劃，離岸風場開發分為三階段，先示範、次潛力、後區塊，前二個階段已配發 5.5GW(十億瓦) 裝置容量，其餘裝置容量將進入第三階段區塊開發，且區塊開發可望保障已取得環評許可的風場開發商，擁有優先競標權。

關於能源局對外公布第三階段一再延後，李君禮表示，外界對再生能源仍存有許多不同的想法，雖然政府不見得認同，但若繼續執行，得面臨更多外在阻力，必須先建立成功典範，減少外界的懷疑後，才能進入下一階段。

因此，李君禮說，盼能在前兩階段開發風場穩定後，再推動第三階段，且今年時間還很長，也不排除今年將對外公布第三階段區塊開發相關規則。

此外，李君禮也強調，希望國內供應鏈廠商在推動風場開發時，能跟上腳步，考量本土供應鏈仍需要學習時間，不希望短期內就開發所有風場，也盼國內廠商不應將台灣當成唯一市場，可與開發商合作，共同進軍其他國家的風電市場。

對於能源局區塊開發政策公布時程可能再延後，開發商認為，政府相關政策仍有包括國產化成本是否須設立項目、或以在地投入的資本支出來納入規則，且競標是否延續先前的一次性競標規則等，都還需要多方衡量，還是希望政府政策與架構，能維持長期的穩定。



