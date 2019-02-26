經濟部公布 1月工業生產指數106.55 月減3.57%、年減1.86%

經濟部今日公布，108 年 1 月工業生產指數 106.55，較上月減少 3.57%，其中製造業減少 3.81%；經季節調整後，工業生產減少 3.13%，製造業減少 2.85%，與上年同月比較，工業生產減少 1.86%，其中製造業減少 1.92%，礦業及土石採取業增加 4.16%，電力及燃氣供應業減少 1.28%，用水供應業減少 1.73%。經濟部表示，1 月製造業生產指數 107.43，為歷年同月次高，較上年同月減少 1.92%，主因全球經濟成長放緩、智慧型手機銷售遲滯、美中貿易摩擦，以及國際原材物料價格處於低檔所致，惟電腦電子產品及光學製品業因伺服器國內生產比重提高，加上網通產品需求活絡，年增 32.74% 表現亮麗，抵銷部分減幅。



電子零組件業年減 6.92%，其中積體電路業因智慧手機銷售不佳及虛擬貨幣採礦熱潮消退，加上部分業者因原料瑕疵事件，年減 4.94%，而面板需求續疲，液晶面板及其組件業年減 12.76%。



至於傳統產業中，化學原材料業年減 2.36%，主因受美中貿易爭端及油價低檔盤旋影響，客戶保守觀望，生產減少；基本金屬業受國際鋼品貿易壁壘干擾，市場需求走緩，年減 3.42%；機械設備業因美中貿易摩擦，海外需求明顯縮減，惟部分廠商因逢春節提前出貨，抵銷部分減幅，年減 3.32%；汽車及其零件業因進口車搶市，加上國產車外銷走弱，致國產小轎車及汽車零件同步減產，年減 7.01%。



展望未來，隨 5G 及人工智慧等新型態科技應用拓展，加上車用電子、物聯網、高效能運算等商機持續發酵，可望挹注相關電子零組件供應鏈之生產動能，此外，國際油價及鋼價止跌回穩、美中貿易談判持續進行，亦有助於帶動傳統製造產業需求回升，預估 2 月份製造業生產指數可望與去年同期水準相近，惟全球貿易保護措施之不確定因素仍須密切觀察審慎因應。



依據調查，製造業者認為 108 年 2 月生產量將較 1 月增加之廠商家數占 5.1%，持平者占 56.4%，減少者占 38.5%，以家數計算之製造業生產動向指數為 33.3，按產值計算之動向指數為 37.2，預期 2 月生產指數將較 1 月減少。

