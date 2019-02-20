經濟部擬邀製造業研商鬆綁七休一 逾百萬名勞工將受影響

經濟部下周二 (26 日)、周三 (27 日) 擬邀集包括資訊電子、金屬機電等 14 種行業開會，研商急單出貨時，能否納入七休一鬆綁行業，並納入輪班間隔例外，若 14 種行業都納入，將有逾 100 萬名勞工受到影響，但勞動部表示，經濟部評估釐清後，若向勞動部提案，才會召開勞動基準諮詢會討論，也有可能經濟部認為沒放寬必要，最終不一定會送案。

勞基法新制去年 3 月正式上路，輪班間隔可由原定 11 小時縮短為 8 小時，且經目的事業主管機關同意、勞動部公告後的行業，七休一例假可挪移，也就是最長可連續上班 12 天，而不違法，經濟部過去曾針對製造業相關行業的急單需求，向勞動部提出鬆綁七休一，但因「急單」定義不清，而未能放寬。

不過，經濟部規畫由工業局出面，在下周二 (26 日)、周三 (27 日) 再度召開會議，邀請勞資雙方共同討論，26 日將先邀日月光、華新、燿華電子工會、台灣區電機電子工業同業公會、北市電腦同業公會等資訊電子業與會，27 日則是義美、泰山、華南食品與統一工會等民生工業勞資雙方，及金屬機電相關產業。

據會議議程顯示，經濟部以製造業因應天災、事變或突發事件、急單等理由，評估將製造業納入輪班間隔例外與鬆綁七休一規定，預估適用 14 種行業，包括印刷及其輔助業、黏土建築材料製造業、食品製造業、汽車零件製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業、印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業和電腦、電子產品及光學製品製造業。

對此，勞動部政務次長劉士豪表示，經濟部過去提案擬鬆綁，但當時在勞動基準諮詢會上，未把急單定義說清楚，加上各公司對急單定義看法也不同，最後並未放寬。屆時經濟部評估釐清後，若向勞動部提案，才會召開勞動基準諮詢會進行討論，但也有可能經濟部認為沒有放寬必要，最終不一定會送案。