737 MAX停飛令 航空類股、供應商老神在在

繼中國、英國、愛爾蘭、歐盟與加拿大等更多國家，紛紛響應停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，美國總統川普於台北時間週四 (14 日) 頒布一項行政命令，下令所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9 機型停飛。

波音 (BA-US) 本週至週二收盤已跌 11%，週三在停飛令頒布後又再次走跌，但尾盤回升至收高 0.4%。

停飛令讓波音股價一度重挫，但隨即回彈收升

737 Max 面臨的麻煩對投資者來說，其影響不侷限於波音。波音與空巴是全球商務航空的兩大頂尖供應商，為其供應商、航空公司和航空租賃客戶等帶來年營收數千億美元。(根據 IATA，去年全球航空營收達到 8000 億美元。）

因為墜機空難導致飛機停飛的事件，會讓這個價值鏈陷入困境嗎？基於早期股市回報，答案可能不是，但市場現在恐怕還不確定。

航空股

在川普頒發停飛令後，西南航空 (LUV-US) 與波音同步下跌，但尾盤回升收高，其他航空股則顯然沒有受影響，例如不是波音客戶的 JetBlue Airways (JBLU-US) 週三還收高 2%，遠高於道指週三的 0.6% 升幅。

由於 737 Max 機種仍屬新型飛機，服役時間不長，美國航空對其載客量的仰賴不高。加拿大的 WestJet Airlines 對 737 Max 的曝險最高，其今年計畫的載客量 10% 來自 737 Max，所以過去 3 天來，該公司股價下跌約莫 4%。

供應商股

航空供應商股價也沒有因應停飛令而太大變動，部分係因為許多供應商客源多元，同時也為其他工業和其他客戶提供服務，另一個原因是供應商只有一小部分航空營收來自波音。

聯合技術公司 (UTX-US) 去年買下 Rockwell Collins ，而 Collins 公司是 737 Max 飛機內的航空電子供應商，因此在停飛令頒布後，聯合技術公司股價走跌，但最終收高 1.6%。

Woodward (WWD-US) 供應引擎零件給美商奇異 (GE-US)，也用於波音的 737 Max 飛機上，但週三收高 1.1%，顯然沒有受停飛令衝擊。 而且此回空難事故的調查焦點也再次不在引擎上。

航空租賃股

航空租賃公司包括美商奇異的 Gecas 均擁有 737 Max 訂單，但其股價受到的衝擊不像波音那麼大。市場普遍認為這些公司有時間可以調整。美商奇異拒絕評論 Gecas 的訂單組成狀況。

對波音價值鏈來說，好消息是這款飛機還算新型，目前波音商用飛機全球超過 1 萬架，但其中 737 Max 占比很小。