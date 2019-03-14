737 Max危機：波音市值減逾250億美元 還得賠錢給航空業

波音 (BA-US) 最新的壞消息於美東時間週三 (13 日) 下午終於到來。美國加入了其他國家，宣布停飛 737 Max 機型客機。在川普總統於白宮宣布這項消息後，波音股價瞬間下跌 3%。

然後股價出現反彈直至收盤，這代表停飛的訊息早已反映在波音公司股票中。但即使在週三 (13 日) 微幅收高後，該股累計跌幅仍超過 10%，將該公司的市值抺去超過 250 億美元。

過去五個月涉及 737 Max 8 噴氣式客機的兩次致命空難。去年 10 月，一架獅子航空公司的飛機在印尼墜毀，衣索比亞航空公司的一架飛機於週日 (10 日) 墜毀。這些空難事故都無人生還。

調查人員仍在調查這兩起事故的原因。

一項初步調查顯示，獅航客機的機長在其自動安全功能強行迫使機頭朝下後，努力地想要控制飛機。衣索比亞航空公司的 CEO 表示，他的機長也在墜機前通報了控制飛機的問題。

全球各地的航空當局過去 3 天已經陸續命令這類機型客機停飛。美國基本上是允許 737 Max 系列客機飛行的最後一個國家。

波音表示，它對噴氣式客機的安全性仍然充滿信心。它在聲明中表示，建議停飛是「出於謹慎，並向各航空公司保證飛機的安全性」。

CEO Dennis Muilenburg 在聲明中表示，「我們支持這項積極主動的舉措，」「正盡一切努力與調查人員合作，了解事故原因，部署加強安全措施，並確保不再發生這種情況。」

美國航空公司 (AAL-US)、西南航空公司 (LUV-US) 和聯合大陸航空公司 (UAL-US) 等 3 家美國航空公司的股票也先是短暫下跌，然後迅速反彈至正值。波音公司很可能會賠償 3 家航空公司的營收損失。這 3 家公司合計有 67 架 737 Max 客機。

航空公司都表示會努力安排受到停飛影響的乘客。但這些飛機僅佔其整體機隊的一小部分，波音 737 Max 客機佔每家航空公司機隊不到 3%。

波音公司過去也曾支付航空公司賠償金，只要它們旗下的飛機是因安全命令而停飛。最近一次是在 2013 年 787 夢幻客機遭停飛 3 個月後發生。

週三稍早，歐洲廉價航空公司挪威航空公司 CEO 表示，它將向波音公司收取 18 架 737 Max 8 噴氣式客機的營收損失。