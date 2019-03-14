雷根經濟學之父：美股無基本面支撐 恐將暴跌40%以上

雖然美國總統川普處處都想向前總統雷根 (Ronald Reagan) 看齊，但他在經濟上的做法及全力拉抬股市的意圖，顯然未得到一名雷根重要官員的認可。

有「雷根經濟學之父」稱號的 David Stockman 表示，川普的赤字預算糟糕無比，而美股儘管已從去年低點反彈 20%，仍然可能快速下沉，因為沒有基本面支撐。他預測標普 500 指數將會暴跌至 1600 點或更低水準，相當於下跌 40% 以上。

S&P500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

Stockman 認為，股市的反彈只是一些每日交易的投機客、圖表狂及機器算法的結果，與理性或任何合理的投資分析無關。沒有所謂「川普繁榮」一事，如今已是周期的尾聲，經濟衰退將不可避免，並在未來一兩年內發生。

這也是他在個人新書所探討的主題。

他表示，去年 9 月已經是川普及市場的高峰，當時標普 500 指數觸及 2940 點。他認為，未來很長時間中，這都是股市高點，川普對股市的信奉是愚蠢的。

過去多年以來，Stockman 都持類似看法，兩年前，他預測一場「可怕的風暴」將襲擊股市，但此事並未發生。去年，他稱美股是「冒進的市場」。如今，他依舊不改看空的基本觀點。

他表示，全球都出現經濟的逆風，歐洲、中國都面臨巨大的麻煩，實際上，美國也好不到那裡。

他對川普時期國債爆炸式的成長，更感到憂慮。他表示，華盛頓與市場完全無視這一點，等到 2020 年代，屆時所有嬰兒潮一代都將退休，社會安全和醫療保險費用都會飆升，以至於危機無法避免，這已經是顯而易見的事情。