川普頒布最新行政命令 宣布美國停飛 737 Max 

繼中國、英國、愛爾蘭、歐盟與加拿大等更多國家，紛紛響應停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，美國總統川普於台北時間週四 (14 日) 頒布一項行政命令，下令所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9 機型停飛。

在全球數十個國家將此事故機型停飛之際，美國聯邦航空管理局 (FAA) 週二 (12 日) 發布波音 737 Max 系列機型仍具「適航性」的通知，未料不到 2 日，美國立場發生驚人的逆轉。

川普週四 (14 日) 宣布：「美國將發布一項緊急的行政命令，停飛所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9。」

川普表示已與波音執行長米倫伯格、交通部長趙小蘭與聯邦航空總署代理局局長艾爾維爾進行交談，稱所有人都同意這項舉措。

川普稱：「美國人民和所有人民的安全是我們最關心的問題。我們的心與所有罹難親屬的心同在，與他們的家人朋友同在，這 (墜機事故) 是一件非常非常可怕的事情。」

川普表示：「目前任何在空中飛行的 737 Max 飛機都會飛抵目的地，然後在接到進一步通知前停飛。」

目前停飛波音 737 MAX 8 的國家： 中國、香港、南韓、蒙古、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、挪威、印度、印尼、土耳其、越南；歐盟國家（英德法、愛爾蘭）；墨西哥、巴西、阿根廷、澳洲、衣索比亞、南非、阿曼、摩洛哥、斐濟、納米比亞、加拿大與美國。

在川普發表聲明後，波音 (BA-US) 股價一度驟跌 2% 以上，爾後收斂跌幅，暫報每股 373.70 美元。上週日衣索比亞航空墜機事故迄今，波音股價已暴跌近 11%，市值蒸發逾 266 億美元。

波音股價走勢圖。(圖：investing)

美國聯邦航空局 (FAA) 的資料顯示，在全球 350 多架波音 737 Max 客機中，有 74 架由美國航空公司運營，包括聯合航空公司、美國航空和西南航空。

川普稱讚波音是一家不可思議的公司，稱該企業希望能盡快找到失事真相，但在真相未明前，美國將停飛波音 737 Max。