美國股債分化 BMO：股市短期前景不樂觀

美國股債市場分化情形昨 (13) 日過後漸趨明顯，美股在標普 500 指數與那斯達克綜合指數創年內新高帶動下再度上漲，而美債殖利率仍維持低位，雙方差距逐漸擴大，顯示投資人對於經濟前景態度不樂觀。

美股之所以上漲，主要受美國隔夜經濟數據的良好表現拉抬。其中，耐用品訂單季增 0.4%，超出市場預期，製造業處穩定成長勢頭；亞特蘭大聯儲 GDPNow 模型也上調美國新一季 GDP 增長預期自 0.2% 至 0.4%。

蒙特利爾銀行 (BMO) 首席技術分析師 Russ Visch 在一份報告指出，標普 500 指數與 2 年期美債殖利率差距愈越來越大，而 2 年期美債殖利率已連續數月處低位震盪。對此，Russ 表示「要嘛債市錯了，要嘛股市錯了」。

S&P 500 與 2 年期美債殖利率分化漸趨擴大 (圖：BMO)

然而根據歷史經驗，當股債表現分化時，真理往往掌握在債市手中。

Russ 提到，美股雖處強勁勢頭，但本周的短期股票模型仍然偏負面，因此傾向認為股市可能出現偏誤。

他進一步表示，近來美股反彈並未伴隨成交量的上升，撇除價格上漲，市場並沒有出現其他上行跡象，顯示投資者參與有限。

美股反彈並未伴隨成交量上升，除價格上漲外沒有其他上行跡象 (圖：BMO)

此外，複合看漲情緒本周下滑，為 9 周以來首次減少。

複合看漲情緒 9 周來首次減少 (圖：BMO)

Russ 認為，除非標普 500 指數突破 2815 點，或那斯達克收於 7650-7675 點阻力區間上方，才有可能扭轉美股的短期負面情緒。