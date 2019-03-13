軟體行業領漲美國科技股 分析師：已是「非買不可」族群

美股科技股中，似乎有一個族群正竄出頭。追蹤軟體類股的 IGV tech-software sector ETF(IGV)，今年以來漲幅達到 18%，表現更甚於泛科技股 ETF 的 15% 漲幅。

Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 認為，IGV 將繼續向上突破，這已經是「必買」的科技類股。

已呈現上漲趨勢

Wald 表示，這支 ETF 目前價位已漲到接近 206 美元的 2018 年高點，這也是當前的阻力位，儘管短期這一 ETF 可能受到阻力壓制，但投資人應該在突破阻力線之前買進。

IGV ETF 成份股中，包括 Salesforce.com(CRM-US) 和 Oracle(ORCL-US) 等今年高漲的股票，目前距 206 美元的前期高點，僅有不足 1% 的空間，自去年聖誕節後，ETF 漲幅已達 29%。

IGV 走勢強勁 (圖表取自 CNBC)

Wald 指出，當前這支 ETF 呈向上的趨勢，200 日均線也在不斷走高，動能排名也位居前列，代表了它的領漲地位。

微軟帶領族群前行

微軟 (MSFT-US) 在這支 ETF 中，占了 8% 的權重，可能也是它持續走高的重要原因。微軟股價週三 (13 日) 上漲 0.7%，來到 5 個月的高點。僅僅在公司股價出現「死亡交叉」27 個交易日之後，又已經快形成「黃金交叉」，以市值來看，目前他們市值為 8726 億美元，依舊領先第二名蘋果的 8533 億美元。

單看微軟的走勢，Wald 表示，它已經扭轉最近的下行趨勢，並重新回到上升趨勢中，整體來說，這支 ETF 包括的高成長公司，將繼續處於領先地位。

Chantico Global 執行長 Gina Sanchez 由基本面觀察，也認為軟體股正朝向有利的發展方向。她認為，軟體股表現好的一個重要原因，是這些公司的獲利性佳，毛利率也高。

Factset 數據顯示，軟體 ETF 的利潤率為總收入的 30%，高於標準普爾 500 指數 20% 的利潤率。

Sanchez 指出，如果公司經營得好，在一個軟體上銷售數千甚至數百萬個授權就非常可觀。