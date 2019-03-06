汽車產業大變革 軟體比重超越硬體

由於汽車工業在近年來電子化的腳步加速，在產業結構上似乎也出現了變化。根據日本企業徵信調查龍頭「Teikoku Databank, Ltd.」在 2019 年 3 月 1 日所公布的調查資料顯示，目前豐田汽車 (7203-JP) 集團 16 家企業的軟體下包廠商數量，是自 2014 年展開調查後的最高水準。也凸顯出汽車工業發展的重心版塊，以逐漸從硬體轉向軟體。

豐田汽車集團直接委外進行軟體開發的廠商數量，和上一次的統計數據 (2015 年) 相比，大幅增加 28% 共有 267 家企業。而在間接進行生意往來的分包商方面，更增加了 64% 有 1340 家廠商。也反應出各式車用電子裝置及智慧型手機服務，還有目前最熱門的自駕車研發上，都非常倚重軟體的開發。

(圖：Investing.com)

過去，在汽車製造業的承包商當中，數量最多的是與汽車零組件相關的廠商。在這次的調查當中，汽車零組件承包商增加了 13% 為 259 家，落居第 2。而在金屬相關零組件方面，共有 217 家承包商，在比重上和上次調查相同，居於第 3。

而在分包商的數量上，與電氣機械相關的共有 1166 家廠商，由上次的第 1 名滑落到第 2 名。

伴隨著軟體業的需求，營業額未滿 1 億日圓的小廠商，在近期內也如雨後春筍般增加。和上次 (2015 年) 的調查數據相比，爆增 47% 達 6432 家。對於大企業來說，這類資本較不充裕的小分包商們，在管理上也較為困難。

截至目前為止，與 DENSO(6902-JP)、愛信精機 (7259-JP) 等 16 家同屬豐田汽車集團往來的承包商共有 6091 家，而分包商的數量更來到 3 萬 2572 家。在合計數量上，較上次調查 (2015 年) 時多了 7591 家。