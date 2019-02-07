〈年後換工作〉對軟體人才求才若渴 LINE與Google在台大舉招募工程師

近來包括 LINE、Google 等均在台擴大徵才，對台灣的軟體人才求才若渴，目前 LINE 在台三大事業體共釋出 250 個職缺，招募缺口最大的為「LINE 台灣研發中心」各種專長的工程師，且產品企劃、電商團隊也積極擴大招募中，而 Google 則開出資料中心技術師與各類工程師等職缺，職缺需求達近 70 個。

LINE 近來積極由社群平台，走向智慧入口，所提供的服務也更加多元、觸角更為廣泛，目前 LINE 在台三大事業體 LINE 台灣、LINE Pay 台灣與 LINE Financial 台灣，共釋出 250 個職缺，招募缺口最大的為「LINE 台灣研發中心」各種專長的工程師，包括基礎建設工程師、數據工程師、數據分析師、資料科學與機器學習工程師，及自然語言處理工程師。

LINE 目前在全球的工程團隊，分布於日本、韓國、台灣、泰國、印尼、越南、中國、美國等地。其中，台灣是在日本與韓國以外，第一個設立工程團隊的海外辦公室，自 2015 年至今，工程團隊人數已從個位數成長至百位數，未來一年，台灣團隊將有更多與總部的協作，參與更多平台開發。

除 LINE 台灣研發中心外，LINE Financial 也積極招募網路工程師、系統工程師、資料庫工程師與數據分析師等相關人才，其他包括產品企劃、電商團隊，均積極擴大招募中，待人才到位後，預計今年底 LINE 在台灣的團隊人數將翻倍成長。

Google 去年宣布在台啟動「Google 智慧台灣計畫」後，進行歷年來最大規模人才招聘，雖然今年開出的職缺不如去年超過 100 種，但徵才需求仍包括資料中心技術師、視覺設計師，及影像演算法、觸控硬體、相機測試、軟體等各類工程師，職缺需求達到近 70 個。