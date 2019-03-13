谷歌在印度地區正式推出YouTube Music

據報導，美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 已經在印度推出了 YouTube Music 應用程式，進軍當地蓬勃發展的音樂市場，並與 Spotify、Apple Music，以及當地的音樂品牌競爭。

據報導，谷歌的音樂串流服務 YouTube Music 的無廣告版本為每個月 99 盧比 (1.42 美元)。而高階版 YouTube Music Premium 則可免費試用 3 個月後，每月收費 129 盧比。YouTube Music 可以通過獨立的應用程式來開啟，也可以通過專為串流媒體音樂設計的電腦桌面播放，提供原創歌曲、專輯、數千個播放列表和歌手廣播，同時也有 YouTube 自家的直播和音樂等等。

YouTube 有廣告但免費的影音服務中已經在印度成為最受歡迎的線上音樂源之一。而在付費串流媒體音樂的領域中，該公司在當地市場面臨不少競爭對手，其中包括蘋果 Apple Music、亞馬遜 Prime Music 和 Spotify 等，以及在地老牌音樂服務 JioSaavn。

目前，雖然音樂串流服務在印度擁有大約 1 億名用戶，但卻只有一小部分付費用戶。該公司面臨的挑戰在於將其龐大的用戶群轉變為付費客戶。雖然印度地區有著便宜的行動數據方案，並且擁有眾多數位支付服務，但許多在印度民眾還沒有習慣於訂閱串流媒體服務並進行支付。

「印度是一個多種語言音樂繁榮發展的地方，且印度藝人歌手在過去幾個月持續在 YouTube 音樂榜單排名上位居前列。借助 YouTube Music，我們希望為印度用戶帶來優質的全球和印度音樂，同時帶來身臨其境的音樂體驗。」YouTube 全球音樂總監 Lyor Cohen 表示。