〈區塊鏈大應用〉Ripple合作Forte 注資1億美元開發區塊鏈遊戲交易平台

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年3月13號12點0分

加密貨幣公司 Ripple 在週二 (12 日) 宣布了一項計畫，與區塊鏈遊戲平台 Forte 合作，將區塊鏈技術整合到電玩遊戲當中，該計劃預計投入的資金達 1 億美元。Ripple 期望通過創建新型態的遊戲數位商品市場的來重塑遊戲產業。

「電玩遊戲一直以來都能適應新科技，從搖桿到 PC，再到行動裝置。現在，區塊鏈技術將幫助遊戲設計師為所有類型的玩家提供經濟服務。」Ripple 開發部門高管 Ethan Beard 表示。

區塊鏈技術有助於創建一個可以在多台不同電腦上運行的的分散式帳本，可以追蹤遊戲中不同所有者的虛擬數位資產，像是一把劍或是一個角色，同時也可以進行驗證。

對於線上遊戲的二級市場，也就是虛擬寶物商品的交易來說十分重要。現今的虛寶市場並不完整，有時也不完全合法。Beard 指出，人們會在 eBay 上以數百美元的價格購買其他玩家的帳號，或者透過第三方網站購買遊戲幣。通過區塊鏈技術，遊戲製造商便能將可以將商品的交易整合到遊戲平台當中。

對於 Ripple 來說，這項 1 億美元的投資也意味著將區塊鏈技術服務擴展到該公司核心業務金融資訊之外的領域。同時，若遊戲平台整合 Ripple 的 Interledger 協議，將帶來更廣泛的加密貨幣 XRP 的採用，有助於 Ripple 本身業務的推廣。Beard 表示，Ripple 將以 XRP 的形式向遊戲開發商發放資金。

此外，這項計畫也有助於提升剛創建的區塊鏈遊戲公司 Forte 的形象，Forte 將自己描述為「遊戲產業中提供基於區塊鏈的平台技術的提供商」。