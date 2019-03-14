〈區塊鏈大應用〉以太坊聯合創始人：區塊鏈可使作者和記者受益

據外電報導，以太坊聯合創始人暨 ConsenSys 創始人 Joseph Lubin 在一次採訪中表示，區塊鏈技術和分散式帳本技術可以使內容創作者和記者們受益良多。

Lubin 表示，藝術家們將「從區塊鏈技術中受益匪淺」，因為該項技術有助於管理創作內容如何被消費和分享，像是衍生性作品，串流媒體內容，或是公共性的表演等。此外，他也認為，區塊鏈技術能夠省去中介商及相關的成本。

「我認為那些創作家在音樂產業中只獲得了約 11% 或 12% 的價值，而那些大唱片公司吸收的價值卻高達 70% 左右。我們可以藉由以太坊平台上的智慧合約來取代那些唱片公司。」Lubin 說道。

他也補充強調，雖然仍然會有發行商等中介者，但他們將無法再「因為擔任中介角色而獲得巨額傭金。」

另一方面，對新聞業來說，Lubin 認為像 Civil 這樣基於區塊鏈技術的新聞平台有助於新聞業直接向消費者提供內容，並「將道德規範歸還給新聞界」。Civil 這個去中心化的新聞平台允許新聞編輯者在區塊鏈平台上發布新聞，權力將回到作者本身，也不受外界假新聞和謠言影響。

透過這樣的平台，新聞工作者或記者可以直接透過讀者的的支持而獲得加密貨幣作為酬勞。儘管去年該公司的 ICO 並不成功，但是該平台在本月份仍推出，允許參與者購買會員資格以及 CVL 代幣，讓會員 Civil 生態系統對於每篇新聞擁有投票權，為新聞業提供創新商業模式。