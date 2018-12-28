〈區塊鏈大應用〉科威特國民銀行推出基於瑞波網的跨境支付產品

據報導，科威特國民銀行 (NBK) 與區塊鏈巨頭 Ripple 合作，推出了基於瑞波網 (RippleNet) 區塊鏈技術的跨境匯款產品。

NBK 成立於 1952 年，是科威特資產最大的金融機構。根據該銀行 2017 年年報，NBK 的總資產超過 863 億美元。

據報導，NBK 是科威特第一家提供匯款產品「NBK Direct Remit」的金融機構，該產品是透過 RippleNet 區塊鏈技術的國際即時支付，據稱可加快跨境轉帳的速度。

科威特國民銀行運營和科技副總裁 Dimitrios Kokosioulis 表示，基於區塊鏈的解決方案允許銀行的客戶「在幾秒鐘內，以及一天中的任何時間進行匯款」。Kokosioulis 也補充表示，該服務也將在約旦提供，並隨後將擴展到其他國家。

今年 11 月份，馬來西亞銀銀行巨頭聯昌國際銀行集團 (CIMB Group Holdings Bhd) 也加入了 RippleNet。 CIMB 將自家的「SpeedSend」匯款產品與 Ripple 的「XCurrent」產品進行整合，提供一套加速跨境支付的軟體解決方案。

同樣在 11 月份，日本銀行和金融服務公司三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 也表示將通過與巴西布拉德斯科銀行 (Banco Bradesco) 的合作，利用 Ripple 的區塊鏈技術在巴西創建一項新的跨境支付服務。該產品旨在「協助銀行努力實現日本和巴西之間高速、透明和可追溯的跨境支付解決方案的商業化。」

今年 10 月，Ripple 推出了用於商業用途的即時結算平台「xRapid」。 該平台旨在加速國際間支付，同時不需要預先將資金存入國外合作業者的帳戶。