〈區塊鏈大應用〉IBM合作美國信用卡服務組織CULedger 開發區塊鏈解決方案

據外電報導，科技大廠 IBM (IBM-US) 與美國信用合作社服務組織 CULedger 達成合作，將為信用卡產業開發新的基於區塊鏈技術的解決方案。

IBM 和 CULedger 將聯手開發基於區塊鏈網路的解決方案，這個區塊鏈網絡將為信用卡產業創造新的商業模式並改變既有流程，同時改善客戶相關服務，例如數位身份認證、客戶合規性、貸款和支付服務以及其他需要身份驗證的服務流程。

除此之外，區塊鏈技術也有助於透過增加不同人口的統計數據來擴大金融服務範圍，並帶來更大的金融包容性。這些人口統計數據包括超過 2.6 億的信用卡用戶，相當於超過 1.7 兆美元的流動資產。

IBM 和 CULedger 之間的合作夥伴關係將為全球的信用卡業提供 CULedger 的數位憑證「MyCUID」的訪問權限，用來驗證網絡上所有信用卡客戶之間的金融交易。

IBM Blockchain 總經理 Marie Wieck 表示：「信用卡產業將能夠以權限允許、單獨操作和更透明的方式快速交換敏感數據，進行合作並獲益。」

CULedger 在去年 12 月成為企業軟體公司 R3 全球區塊鏈生態系統的一員。該網絡由全球 200 多家最大的金融服務公司、科技公司、中央銀行、監管機構和貿易協會共同合作開發 Corda 區塊鏈平台，該平台已經在金融服務、醫療保健、航運、保險等產業中應用。

自 2016 年以來，IBM 已經與金融服務、供應鏈、政府、零售、數位版權管理和醫療保健產業中的各類客戶合作，實施區塊鏈相關的應用。