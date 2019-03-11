豐泰2月營收逾46億元勁揚2成 前2月已突破百億元

製鞋大廠豐泰 (9910-TW) 在產能持續擴充下，加上主要客戶 Nike 預估銷售強勁，獲利能力獲外資看好，1 月營收突破 60 億元大關、創新高，今 (11) 日公布 2 月營收也達 46.37 億元，年增 2 成，首 2 月營收已突破百億元大關。

豐泰 2 月營收為 46.37 億元，月減 25.64%，年增 20.34%，累計 1-2 月營收為 108.74 億元，年增 18.72%。

豐泰今年 1 月營收、獲利雙雙改寫歷史新高，1 月自結稅後純益 5.82 億元，月增 12.58%，年增 77.51%，每股純益達 0.87 元。

豐泰預估，今年第 1 季成品鞋生產量為 2900 萬雙，較去年第 4 季減少 6%，較去年同期增加 9%；第 1 季成品鞋銷售量為 2870 萬雙，較去年第 4 季減少 6%，較去年同期增加 7%。

豐泰 2018 年稅後純益 52.63 億元，年增近 2 成，每股純益 7.88 元，獲利創新高，歐系外資認為，豐泰今、明年營業利益率將提升到 12.9%，13.1%，對豐泰評等維持「買進」，目標價則由 210 元提高到 226 元。

豐泰去年在 Nike 出貨成長帶動下，營收及成品鞋銷售量雙創歷史新高。在印度、印尼及越南也將啟動擴廠計畫。