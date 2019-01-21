製鞋廠去年EPS比一比 豐泰7.88元 鈺齊5.1元

製鞋大廠豐泰 (9910-TW) 及鈺齊 - KY(9802-TW) 東南亞的產能都持續擴充，其中，豐泰主要客戶 Nike 銷售強勁，自結去年純益 52.63 億元，年增近 2 成，每股純益 7.88 元，獲利創新高，而鈺齊去年稅後純益 7.37 億元，每股純益為 5.1 元。

鈺齊今 (21) 公布最新自結獲利數，去年第 4 季營收 26.95 億元，毛利率為 20.07%，季增 3.1 個百分點，年增 0.29 個百分點，稅後純益 1.9 億元，季減 9.95%，年增 6.7%，單季每股純益為 1.32 元；累計 2018 年全年營收 100.7 億元，年減 3.06%，毛利率 18%，年減 1.78 個百分點，去年稅後純益 7.37 億元，年減 8.2%，每股純益為 5.1 元。

豐泰自結去年合併營業利益 73.27 億元，營業利益率 11.35%，稅前盈餘 86.60 億元，稅後純益為 52.63 億元、年增 19.9%，每股純益為 7.88 元，獲利創歷史新高。豐泰在 Nike 出貨成長帶動下，去年合併營收 644.99 億元、年增 9.8%，成品鞋銷售 1.15 億雙、年增 12.8%，營收及成品鞋銷售量雙創歷史新高。

豐泰受惠奧運效應提前發酵，及 Nike 最新財報優於市場預期，今年營運展望持續看俏，全年出貨量至少看增 10% 以上，歐系外資最新報告指出，豐泰今、明年營業利益率將提升到 12.9%、13.1%，獲利能力將更進一步強化。

另外，豐泰在印度、印尼及越南也將啟動擴廠計畫。