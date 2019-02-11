Nike出貨續旺 豐泰1月營收年增近18% 創歷史新高

在 Nike 出貨成長助攻下，豐泰 (9910)1 月營收突破 62 億元，創下歷史新高紀錄，較去年同期成長近 18%，1 月營收達 62.37 億元，月增 6.76%，年增 17.55%。法人表示，豐泰 1 月成品鞋產量及銷量雖皆較上月下滑，但隨產品組合改變，在 ASP 提升下，亦推升營收創下新高紀錄。豐泰去年在 Nike 出貨成長帶動下，獲利年增近兩成，創下歷史新高，EPS 達 7.88 元，而今年隨 Nike 在北美及中國銷售動能增溫下，法人看好豐泰滲透率將持續提升，整體產能成長上看一成。



豐泰 1 月成品鞋生產量為 1,003 萬雙，較前月減少 1.3%，較 2018 年同期增加 7.0%；1 月成品鞋銷售量為 1,040 萬雙，較前月減少 2.9%，較 2018 年同期增加 13.8%。