盤前財經大事搶先讀2019年3月11日

今日操盤前瞻

法說會：華南金、台新金、信義

美國 1 月零售銷售

日本 2 月工具機訂單

歐元區財長會議

〈台股風向球〉先別管作帳還結帳 三大指標選出好股 但留意一項不安因素

目前時序逐漸靠近第一季底，川習會將於 3 月底舉行，是最重要國際大事，多數投資人多半有個疑問，是否會利多出盡？法人指出，將關注力放在財報數字漂亮、高殖利率和展望穩定的資優生，持股將相對沒有壓力，但隨時留意美國總統川普不在預期內的對外發言，恐持續對市場造成震盪。閱讀全文...

〈觀察〉和碩旗下復揚科技 登蘋果供應鏈 顯示 EMS 廠布局趨勢

蘋果最新的 200 大供應商中，台廠新增軟板廠復揚科技，為和碩 (4938-TW) 與景碩 (3189-TW) 合資成立，成立的也是為為吃蘋果訂單，此現象也為近年來 EMS(系統整合組裝) 廠確保獲利及競爭力的主要布局一環，而不僅和碩如此耕耘，包含鴻海 (2317-TW) 與仁寶 (2324-TW) 等，也均是如此。閱讀全文...

微軟控訴鴻海違反專利授權協定 自 2013 年即未按時繳納權利金

上週五 (8 日) 微軟 (MSFT-US) 正式向美國法院提出訴訟，控告鴻海 (2317-TW) 自 2013 年起，即未按照專利授權協定繳交權利金。據起訴書資指出，2017 年鴻海同意接受四大會計師事務所之一的德勤 (Deloitte) 查帳，但鴻海卻遲遲未提供應當查核之文件。閱讀全文...

金融巨鱷最愛公用事業類股 去年 Q4 加碼逾一倍抗波動

美國投資機構發布最新持股報告，金融巨鱷索羅斯、知名避險基金橋水，以及華爾街大型機構法人摩根大通、貝萊德等，不約而同加碼水電瓦斯等公用事業類股，其中，索羅斯去 (2018) 年第四季更加碼超過一倍。法人指出，今年全球金融市場面臨高波動考驗，而這類產業因為低波動、收益相對穩健的特性，成為多變環境中的資金避風港。閱讀全文...

〈美元保單這樣選〉掌握三個小技巧 聰明投保提前累積退休金

國人熱愛美元保單，但怎樣聰明規劃投保美元有其訣竅，全球人壽建議，可透過分批換匯、轉帳繳保費與高保額保費折讓三種小技巧，為自己提前累積退休金。閱讀全文...