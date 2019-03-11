正德終結連2年虧損 去年EPS 0.62元 7年新高

散裝航商正德 (2641-TW) 公布去年財報，全年稅後純益 9186 萬元，較去年虧損 4.92 億元大幅轉好，每股純益 (EPS)0.62 元，不僅結束連 2 年虧損，EPS 也是 7 年來最高，展望今年，正德審慎樂觀看今年仍有望持續創造獲利。

正德說明，去年購入 3 艘船舶加入營運並調整營運模式有成，由於全數轉為出租且以長租為主，較不受市場波動衝擊，帶動毛利率、營益率和淨利率三升。

另一方面，正德船隊「汰小換大」策略發酵，原 1 萬多噸船舶更換為 4-5 萬噸船舶，搭上去年船噸越大運費漲幅越高的順風車，且去年有近 4 艘船舶更換新約，運費約提高 10%。

截至去年底，正德船隊共有 12 艘，其中 9 艘為一年以上長租、3 艘短租，正德說明，目前營運政策為租約到期後續約，盡可能將所屬船舶出租，目標長租營收比重達 80%。

展望 2019 年，據航運研調機構 Clarkson 估計，今年全球乾散貨海運貿易量為 53.26 億噸，年增 2.3%，增速與去年持平，以小宗散貨的增速略高於大宗散貨，而運力增速為 2.8%，與運量增速基本持平。

正德強調，在運力增速下降、運量上升的支撐下，超輕便型船市場有望繼續回暖，由於正德租家大部分未經營美國航線，較不會受到美中貿易戰和大宗物資減緩運量影響，看好今年仍將是樂觀審慎持，可持續創造獲利的一年。