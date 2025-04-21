破天荒！柯林頓拜登歐巴馬接連批評繼任者川普 專家：為未來可能的權力制衡埋伏筆

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 14:20

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美國前總統柯林頓上周六 (19 日) 在奧克拉荷馬市時以「團結」為題對現任總統川普提出間接批評，稱當前社會對立加劇，民眾陷入「誰的憤恨更合理」的爭論，若任由這種情緒主導，美國追求「更完美聯邦」的 250 年歷程將面臨危險。這是近兩個禮拜以來，第三位美國前總統公開對現任政府發出警告，打破歷史上前總統不批評繼任者的慣例。

《華盛頓郵報》報導，柯林頓在一場紀念奧克拉荷馬市聯邦大樓爆炸案 30 周年的活動上說：「當我們的生活被與我們意見不同者的企圖所支配，國家將失去反思與修復的能力。」他的這番發言被視為對川普政府「分裂性政治」的婉轉回應。

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無獨有偶，美國前總統歐巴馬與拜登近期也相繼對現任政策表態。4 月 3 日，歐巴馬在紐約州哈密爾頓學院演講時，直指某些政策「正在掏空民主的根基」，呼籲有資源者共同捍衛制度。而拜登則於 15 日在芝加哥首次公開批評特朗普政府，指責其「上任百日內已造成巨大破壞」，尤其對馬斯克推動削減社會保障開支的計畫提出嚴厲抨擊。

報導指出，歐巴馬、拜登和柯林頓似乎都對川普第二任期伊始的混亂局面感到震驚。柯林頓在上周六的講話最後還表示，美國擁有大量機構和資產。「我們真的要把它們置於危險之中，以證明我們永遠是對的，我們的怨恨難道比別人的更重要嗎？」

報導中還說，在短短兩周多的時間，美國三位前總統紛紛登上公開舞台，對川普政府及其政策發出警告，實屬罕見

哥倫比亞大學歷史學家 Timothy Naftali 表示，三位前總統在川普就任未滿百日就集體發聲，顯示他們對國家方向「存在共同焦慮」。前總統通常會給予繼任者執政空間，但這次他們已看到川普政府試圖改變規則的輪廓。這種罕見的「跨黨派警告」背後，是對美國政治生態極化加速的深切憂慮。

值得關注的是，三人的批評雖未點名，但指向明確。柯林頓以歷史傷痕警示分裂危險，奧巴馬聚焦民主制度防護，拜登則直指民生政策倒退。這種「非對抗性反制」顯示出建制派精英對川普路線的抵制，也折射出美國社會在價值觀與治理模式上的深層裂痕。