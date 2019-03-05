〈央行報告搶先看〉經濟成長動能減弱等4個理由 暗示台灣暫無升息壓力

台灣央行總裁楊金龍將於 7 日赴立院財委會進行業務報告，今 (5) 日最新出爐的書面報告中，楊金龍提到，全球經濟成長動能減弱、通膨趨於溫和、歐洲央行 (ECB) 可能寬鬆貨幣激勵經濟，且全球經濟前景面臨諸多風險；由於市場關注本月底央行理監事會議利率決策，此份報告暗示，短期間央行應暫無明顯升息壓力。

楊金龍指出，全球經濟成長動能減弱，通膨趨於溫和，且主要經濟體釋出貨幣政策轉趨寬鬆立場訊息，使市場對美國年底前升息的預期明顯減弱，3 月 1 日市場預期美國年底前至少升息 1 次的機率，僅 7.2%。

同時，中國大陸透過調降存款準備率，維持適度寬鬆貨幣政策。

楊金龍也認為，ECB 可能寬鬆貨幣激勵經濟，理由在於，ECB 承諾至少維持政策利率不變到夏季，未來或有可能推出新一輪定向長期再融通操作 (TLTRO) ，以激勵經濟成長。

另一方面，楊金龍指出，中國經濟具不確定性，去年中國大陸經濟成長率逐季下滑，全年成長率降至 6.6%，是近 28 年新低，而今年在全球需求放緩和美中貿易衝突不確定性威脅下，未來投資、消費和出口均恐走弱，加上整體債務攀升，企業債務違約增加，影子銀行和 P2P 網貸問題頻傳，銀行不良貸款率上升，推升金融風險。

對於國內狀況，楊金龍認為，今年通膨展望溫和穩定。

此書面報告中甚至提到，去年底迄今，央行維持政策利率不變，有助整體經濟金融穩健發展。

由於去年底央行利率不變政策主要考量 4 個因素，包括 (1) 全球景氣降溫，國際經濟金融前景不確定性升高；(2)2019 年國內經濟成長將趨緩，負的產出缺口略為擴大；(3) 通膨展望溫和；(4) 國內利率水準相較主要國家仍屬居中；在此 4 大條件下，法人認為，央行最新一季理監事會議仍將使利率政策維持現狀。