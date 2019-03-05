經長估2025電價恐暴漲3成 龔明鑫：變數還很多 會考量民生與小商家

經濟部昨 (4) 日上調 2025 年電價預估至每度 3.39 元，與 2 月和工商團體面談時的版本 3.0788 元更高，漲幅進一步擴大至 3 成。對此，行政院政務委員龔明鑫今 (5) 日受訪時表示，電價不一定是反映成本，2025 年可能不會漲到 3 成，就算未來要漲，也會考慮民生用電的可吸納程度，

經濟部長沈榮津昨日於立法院進行能源政策專案報告，並在部會中指出，若燃料成本不變，考量再生能源增加、燃氣替代燃煤、核四資產減損等因素，2025 年平均電價推估為 3.39 元，增幅擴大到 30%。

對於電價上漲議題，龔明鑫表示，按成本理論來說電價應該要漲，不漲是因之前油價上漲時台電有賺錢，並把賺來的錢放到電價平穩基金帳戶，待電價無充分反映時拿來平穩，因此電價不一定反映成本。

龔明鑫強調，3 成漲幅僅是反映成本估算，2025 年電價也有可能不漲價，變數仍非常多，即便真的漲價，民生用電與小商家的電價，仍會考量程度。

對於能源政策與佔比，龔明鑫表示，行政院長的態度是核能不延役、核四不重啟、支持減煤，並全力衝刺再生能源發展。希望核電延役者及工商團體訴求不是電價，而是不缺電，他強調，按政府目前的規劃並不會缺電。