川普暗示鮑威爾是個「喜歡升息」的人 外界預計利率不變

美國總統川普周六 (2 日) 表示，美元過於強勢，並且暗示美聯準會 Fed Reserve 主席鮑威爾 Jerome Powell 是個「喜歡升息」的人。

川普發表評論後，周一亞太早盤時段美元兌歐元和日圓的報價都走低。美元兌日圓達 111.95199，歐元兌美元達 1.13729。

美元兌日圓價格趨勢圖 / 圖：xe

川普在美國馬里蘭州的會議上提到，儘管中央銀行採取了行動，美國經濟仍然表現良好，「我想要一個強勢的美元，但我想要一個對我們國家有利的美元，而不是一個過強，以至於它讓我們無法與其他國家做生意並開展業務的美元」。

對於通膨，川普認爲，「基本上沒有通貨膨脹」。

川普表示，如果不採取緊收措施，而是將利率保持在原來的水位，「如果我們不把錢從市場上拿走，這會導致美元小幅下跌」。川普認爲，美國「前所未有地蓬勃發展」，而其他國家「做得非常糟糕，這使我們更難成功」。

據了解，1 月下旬，聯準會官員將聯邦基準利率的目標範圍維持在 2.25% 至 2.5% 不變。他們將於 3 月 19 日至 20 日再次聚集華盛頓，但大多數經濟學家和投資人預計聯準會應再次維持利率不變。

鮑威爾本周重申了聯準會最近對未來利率走勢「耐心」的口號。與川普 2 月初的牛排晚宴上討論了經濟問題後，川普對他的批評也逐漸減少。