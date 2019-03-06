無線耳機帶動 Q4全球智慧裝置出貨5930萬台創新高

IDC 國際數據資訊 (International Data Corporation) 公布最新統計報告，報告指出，全球智慧穿戴裝置 2018 年第 4 季出貨達 5930 萬台，年增 31.4%，創下單季出貨新高，去年全年出貨 1.72 億台，年增 27.5%，其中華為第 4 季排名擠掉 Fitbit，排名第三，IDC 指出，第 4 季整體智慧裝置出貨衝高，IDC 認為，出貨大幅成長，主因無線耳機出貨量不斷提升，已占到去年全年出貨約四分之一比重。

根據 IDC 的報告顯示，蘋果仍是智慧穿戴裝置出貨最大廠，第 4 季出貨 1620 萬台，出貨年增 21.5%，市占率 27.4%，較前年少 2.2 個百分點，其中手錶 Apple Watch 出貨量約 1040 萬台，仍是出貨主力。

值得注意的是，小米與華為市占率持續穩定提升，小米出貨穩居亞軍，出貨 750 萬台，年增 43.3%，市占率達 12.6%，年增 1 個百分點。華為第 4 季出貨量達 570 萬台，年增 2.5 倍，市占率從 3.6% 倍增到 9.6%，擠掉 Fitbit 進入排名第三。

(資料來源：IDC)

去年全年的部分，IDC 統計，智慧穿戴裝置出貨 1.72 億台，年增 27.5%，其中蘋果出貨 4620 萬台，穩居冠軍寶座，年增 39.5%，市占率 26.8%，小米排名第二，出貨成長 44.6%，市占率 13.5%，Fitbit 雖然第 4 季排名往後掉，但全年出貨 1380 萬台，市占率 8%，仍排名第三，但全年出貨年減 10%，是前五大廠中表現最弱，今年排名恐持續下滑，華為則是異軍突起，出貨 1130 萬台，年增 147%，市占率 6.6%。

(資料來源：IDC)

IDC 研究主任 Ramon T. Llamas 表示，智慧手錶去年全年出貨成長了 54.3%，佔全年出貨量約 29.8%；其中蘋果仍是最主要的廠商，市占率近一半，未來將有更多公司持續推出智慧穿戴裝置，市場熱度將持續升溫。

而近年開始火熱的無線耳機，IDC 統計，去年出貨成長 66.4%，占比約 21.9%，IDC 行動設備資深研究分析師 Jitesh Ubrani 說明，過去一年，藍牙無線耳機設備出貨大幅成長，看好未來幾年該產品的表現，然而，他也同時指出，各大科技公司將更積極搶進此市場，未來各家如何布局，將是挑戰。