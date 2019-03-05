深圳房市調控鬆動？已出現銀行下修房貸利率

根據中國每日經濟新聞的報導指出，目前已有深圳多家銀行下修中古屋房貸利率，如中信銀行、民生銀行、北京銀行等，針對優質客戶首購中古屋的貸款利率最低可達比基準利率多 8%。

不過，目前工商、農業、中國、建設四大銀行首購中古屋貸款仍維持在比基準利率基礎多 10% 的標準，購買二戶中古屋則是多 15%，並未鬆動。

資料來源: wind，中國首購平均房貸利率

但業內人士認為，隨著旺季到來，不排除後期會有更多的銀行向此利率看齊，且利率的調整也會影響到銀行房貸市占率的變化。

此外，融 360 大數據研究院分析指出，深圳房貸利率受政策左右的情況比較明顯，不管是首購族還是購買第二戶，整體房貸利率市場均呈現下滑趨勢。

若以貸款人民幣 100 萬元，30 年期，基準利率 4.9% 來看，在比較基準利率基礎高出 8% 及 10% 兩者差異，總還款額可節省人民幣 21956 元。

戴德梁行指出，從目前政策來看，「房住不炒」仍是政府施政的主調，中央及地方對維持房地產市場穩定的調控方向未變，政策基本會保持偏緊的狀態。短期內深圳房市的政策環境並不會發生根本性的轉變，即使目前略微放寬房貸利率也不足以刺激市場氛圍。整體來看 2019 年深圳房市仍以低部區間盤整為主。

根據深圳中原數據顯示，受春節假期影響，2 月份深圳中古住宅成交 1997 戶，比前一個月下滑 48.5%，創 2012 年 2 月以來的最低值；中古住宅均價則止住六連跌，出現反彈，2 月份深圳市中古住宅均價為人民幣 51828 元 / 平方公尺，月增 1.44%。