日系車廠1、2月在中國車市表現 冷暖兩樣情

日本各主要車廠，本週一 、二 (5 日)，陸續發表了 2019 年 1 – 2 月中國市場的新車累積銷售量，豐田 (7203-JP) 年增 10.8%，達 22 萬 7000 輛；本田 (7267-JP) 年增 4.5%，至 21 萬 2390 輛；日產 (7201-JP) 年減 1.2%，至 21 萬 679 輛；馬自達 (7261-JP) 年減 36.4%，至 3 萬 4388 輛。

各日系車廠的銷售表現，呈現極大差異；先前廠商原期待，在農曆新年期間，可衝刺銷量，但結果似乎差強人意。

2017 年豐田發表新款 CAMRY (日本東京) (圖：AFP)

廣汽豐田在中國市場的銷售主力，豪華大型房車凱美瑞「Camry」在這段期間的銷量年增 3 成，達 2 萬 4900 輛。而小型房車雷凌「Levin」以及大型 SUV 漢蘭達「Highlander」的銷量，也都超越去年同期。廣汽豐田的銷售通路，在今年春節期間無休照常營業，也似乎奏效。

本田銷售主力的房車雅閣「Accord」、思域「Civic」，皆繳出讓人滿意的成績。2018 年 5 月，在中國市場因為安全性召回，且一度停售的「CR-V」，在 2019 年 2 月時也連續 3 個月更新去年同期的銷售表現。

日產的銷售主力，房車軒逸「Sylphy」及 SUV 奇駿「X-Trail」的銷售表現雖然不差，東風日產在 2019 年 1 – 2 月的銷售數字也更新了過去紀錄，但是因為旗下中國專用品牌「啟辰」(Venucia) 的銷售量差，拉低了銷售數字。