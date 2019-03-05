美國就海綿鈦進口在國安影響上展開調查 不排除提高關稅

美國商務部在 4 日表示，針對「海綿鈦」(Titanium Sponge) 的進口量增加，對於美國的國家安全是否造成威脅，基於美國貿易擴張法第 232 條款規定，將展開調查。在必要時，不排除提高鈦海綿的進口關稅。美國商務部長羅斯表示，「將秉持公正、公開的原則，展開徹底的調查」。

海綿鈦具有重量輕、強度高等優點，其材質特性可運用在航空器及化工廠。並廣泛使用在軍機、坦克、人造衛星、飛彈，及艦艇等國防軍事科技上。

在 2017 年，在波克夏 (Berkshire Hathaway)(BRKA-US) 旗下 Precision Castparts(PCP-US) 的關係企業 Titanium Metals Corp 請願下，美國商務部依據美國貿易擴張法第 232 條款規定，針對自日本及哈薩克所進口的海綿鈦，在是否對美國進行傾銷並損及美國生產商們的權益問題上，展開了相關調查。最後也因美國國際貿易委員會 (ITC) 在同年的調查中，查無相關事證而結束了調查。

目前美國只有一家廠商有能力製造海綿鈦，有大約 6 成的需求量必須仰賴進口。根據美國政府的統計，在 2017 年自日本進口的海綿鈦，約達 1 億 8000 萬美元 (約 200 億日圓)。

而目前日本的主要海綿鈦製造商有 Osaka Titanium Technologies(5726-JP)，及 Toho Titanium(5727-JP)。若美方決定提高進口關稅，將對業者的業績造成打擊。