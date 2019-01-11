Tesla將在中國量產 預估Model 3價格為人民幣30-40萬

1 月 7 日，Tesla 超級工廠在上海臨港正式開工建設，這與當初 Tesla CEO 馬斯克提出的構法已時隔 5 年。該工廠一期年生產規模可達 25 萬輛電動車，其中包含 Model 3 等系列車型，等到全部興建完成後，年產能將可提升至 50 萬輛電動車。

馬斯克表示上海工廠將透過智慧生產系統，實現在任何一個操作環節，都能與中央資料庫進行互動，就像擁有生命一樣。同時，該工廠所生產的電動車則在續航里程、功率成本、軟件升級等指標，達到世界最先進水準。

Tesla 的上海工廠將負責大中華地區 Model 3 的平價車款生產作業，同時這個超級工廠將集研發、製造、銷售於一體。馬斯克指出，上海工廠計劃將在今年夏天完成初步建設，年底開始 Model 3 的生產作業，明年進行更大規模的量產計劃。

同時在 2019 年年底試產初期，Model 3 每週大約生產 3000 輛，至於 2020 年將可實現量產。

根據 Tesla 的規劃，未來上海工廠將實現 Model 3 產量比重約三成，而中國市場將貢獻 Model 3 銷售量也相當於此數字。為了實現 Tesla 銷售量能走得長遠，Model 3 不僅要立足美國，更要走向海外。在這個過程中，中國市場的重要性不言而喻。但為了實現上述產銷計劃，Tesla 仍需進一步控制好 Model 3 的價格。

由於 Tesla 上海工廠地屬臨港重裝備產業區，不在洋山保稅港區（自貿區 7 個區域之一）。因此 Model 3 在中國國產化後，預計將不徵收關稅。

考慮 Tesla 在中國進行國產化後所省下來的運費、關稅等，再參考目前美國市場售價，可推估出 Model 3 的續航版本於中國國產化後的報價約人民幣 39 萬元 (不含補貼)。

若更進一步考慮零組件採購所節省的成本、削減配備，及電池降價等因素，預計到時售價區間在人民幣 30-40 萬元間，相較於目前車價約人民幣 49 萬元至 56 萬元，同型車已可省下逾 15 萬人民幣。

圖: AFP

Tesla 所生產的電動車，不論在工廠現代化設計與車型款式在業界都首屈一指，而 Tesla 願意將生產線轉移到中國，可以想見在建廠，甚至是量產初期，Tesla 在中國政、商界都能產生一定的話語權，為其電動車在中國市場銷售爭取一些更有利的交易籌碼。

