〈豬年產業景氣展望〉中國車市陷結構轉型期 零組件廠切入新契機

美國發動貿易戰後，導致中國車市去年下半年需求快速降溫，甚至創 28 年來首見衰退，牽動國內汽車零組件大廠業績部分衰退或平平表現，展望今年，法人認為，中國車市結構正在轉變，高端品牌較自主品牌更具成長力道，加上新能源車長期成長趨勢不變，投資機會可著重在電動車、智能化和自動駕駛等題材和相關供應鏈。

各家業者因產品差異大，營運狀況不同，汽車內外部飾件廠廣華 - KY(1338-TW)， 因合資品牌等主要客戶備貨力道仍保持穩定，去年穩住成長，全年合併營收年增 1.15% 至 80.59 億元，來到 3 年高點。

進入 2019 年後，廣華表示，去年第 4 季已成立上海廣晉汽車飾件公司，並成為上汽集團供應鏈的合作夥伴，營運增添新動能，後市持續拚從二階 (Tier2) 逐步邁向一階 (Tier1) 供應商位置，同時積極優化產品結構、材料自主性，並進行費用精簡，有信心營運仍可持續擴張。

麗清 (3346-TW) 做為中國最大 LED 車燈廠，在中國車市衰退下，去年合併營收雖維持成長，並創歷年新高，但成長率不同於以往 2 位數，僅 7.69%。

麗清說明，去年中國各國別車廠銷售結構已有明顯改變，原本新車銷售市場占有率被德系、日系、韓系品牌車廠瓜分，不過，積極落實擴大與主要客戶包括華域視覺科技、大茂偉瑞柯、廣州小糸等全球主要一階 (Tier1) 車燈廠緊密合作的關係，全年來自合資品牌車廠的營收比重達 70%，年增多達 18 個百分點，有效穩住營收成長。

另外，胎壓偵測器廠橙的 (4554-TW) ，今年看好的是全球重型卡車和客運等大型車輛對 TPMS 系統加裝需求龐大。

由於中國車市有高達近 2500 萬台的保有量，每台重卡需約 6-8 顆 TPMS 產品，隨著中國陸續規劃強制安裝的法規，期待後續需求爆發，較不受新車銷售低迷衝擊。

橙的進一步表示，去年下半年起已開始小量出貨給中國最大客車廠宇通客車，成為其唯一 TPMS 供應商夥伴，展望 2019 年，期增加更多與品牌車廠、輪胎通路等相關業者合作機會，全力搶攻重型車輛利基型市場龐大商機。

法人認為，今年全球汽車成長仍將趨緩，但電動車成長趨勢已是汽車產業的顯學，相關業者可留意貿聯 - KY(3665-TW)、和大 (1536-TW) 和江興鍛 (4528-TW) 等，在傳統車市遭遇逆風之際，營運表現可望相對穩固。