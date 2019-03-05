中國面臨更多風險 李克強：要做好打硬仗的準備

中國 13 屆全國人大 2 次會議今 (5) 日開幕，中國國務院總理李克強在發表政府工作報告時強調，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

李克強表示，2019 年，國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，中國將面對更複雜、嚴峻的環境，困難不容低估，信心不可動搖，幹勁不能鬆懈，「我們有戰勝各種困難挑戰的堅定意志和能力，經濟長期向好趨勢，也不會改變。」

李克強稱，中國的發展，仍處於「重要戰略機遇期」，可預料或不可預料的風險，只會更多、更大，「要做好打硬仗的充分準備」；他指出，今年經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高，政府共有以下 10 項工作任務：

一、繼續創新和完善宏觀調控 確保經濟運行在合理區間

中國政府堅持以市場化改革的思路和辦法，破解發展難題，發揮宏觀政策逆週期調節作用，靈活運用財政、貨幣、就業政策工具，強化調控前瞻性、針對性和有效性，為經濟平穩運行創造條件。

二、激發市場主體活力 著力優化營商環境

中國有上億市場主體，且仍持續增加，保持並提升市場主體活躍度，是促進經濟平穩成長的關鍵。

三、堅持創新引領發展 培育壯大新動能

應發揮中國人才資源豐富、國內市場巨大等優勢，改革創新科技研發和產業化應用機制，培育專業精神，促進新舊動能接續轉換。

四、促進形成強大國內市場 持續釋放內需潛力

應充分發揮消費的基礎作用、投資的關鍵作用，穩定國內有效需求，為經濟平穩運行提供支撐。

五、對標全面建成小康社會任務 扎實推進脫貧攻堅和鄉村振興

應堅持農業農村優先發展，加強脫貧攻堅與鄉村振興統籌銜接，確保如期實現脫貧攻堅目標，並使農民生活達到全面小康水準。

六、促進區域協調發展 提高新型城鎮化品質

應解決發展不平衡、不充分等問題，完善相關機制和政策，推動區域優勢互補、城鄉融合發展。

七、加強污染防治和生態建設 大力推動綠色發展

綠色發展是建構現代化經濟體系的必然要求，亦是解決汙染問題的根本策略，要改革、完善相關制度，協同推動高品質發展與生態環境保護。

八、深化重點領域改革 加快完善市場機制

聚焦關鍵環節，推動相關改革深化，健全與高品質發展相適應的體制機制，充分釋放市場活力和社會創造力。

九、推動全方位對外開放 培育國際經濟合作和競爭新優勢

進一步拓展開放領域、優化開放布局，繼續推動商品和要素流動型開放，更加注重規則等制度型開放，以高水準開放帶動改革全面深化。

十、加快發展社會事業 更好保障和改善民生

今年財政收支平衡壓力加大，但基本民生投入確保只增不減，支援社會力量增加非基本公共服務供給，滿足群眾多層次、多樣化需求。