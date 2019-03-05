IHI 爆醜聞！不具資格員工 進行飛機引擎檢查作業

日本知名重型機械及飛機引擎製造商，IHI (7013-JP) 在週二 (5 日) 爆出，由不具備該公司所規定相關資格的員工，進行飛機引擎檢查作業的消息。在部分相關的檢查程序上，已持續多年，因這次爆出的問題而受影響的飛機引擎數量達數百具以上。目前日本國土交通省已介入調查。而受影響的飛機引擎，雖然目前沒有立即召回的必要，但由於航空器在安全上的要求極為嚴格，且攸關飛航安全，日本國土交通省也不排除對 IHI 進行懲處。

(圖：Investing.com)

IHI 除了生產飛機引擎的零組件外，也接受國內外航空業者的委託，進行相關機具的維護作業。

依照規定，引擎的維修保養業者，必需獲得日本政府的認可。根據相關人士透露，日本國土交通省於 2019 年 1 月，在 IHI 位於東京的工廠進行檢查時，發現在部分檢查程序上的作業員，並不具備 IHI 所規定的相關資格。

與此次問題相關的具體作業內容，是在於飛機引擎的拆解、金屬葉片的清洗，以及在進行修理後的目測檢查等項目。執行上述作業的人員，並未具備相關資格。而在檢查作業後的相關文件上，多次發現由不具備相關檢查資格的人員用印。

今後，日本國土交通省將在進一步的調查後，要求 IHI 作出詳細報告。