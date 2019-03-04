三大法人買超11.6億元 外資連8買首度轉賣 並減碼鴻海1.1萬張

台股今 (4) 日大盤收 10349.88 點，成交值 10373.12 億元，三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計買超 11.6 億元；不過，外資今日在台股連買 8 個交易日，買超 450 億元後首度轉為賣超 5.51 億元，且外資也大幅減碼鴻海 (2317-TW)1.1 萬張。

台股今日外資賣超 5.51 億元，自營商買超 21.85 億元，投信賣超 4.74 億元，外資及陸資賣超 5.51 億元，三大法人合計買超 11.6 億元。外資期貨市場多單口數減碼 8381 口，未平倉口數為 5 萬 1587 口。

外資今日集中市場買超個股為上海商銀、台達電、美律、中鋼、宏碁、友達、聯合再生、台灣高鐵、金像電、群創；外資今日集中市場賣超個股為南亞科、華新、中信金、國泰金、鴻海、開發金、旺宏、聯電、富邦金統一。

投信今日集中市場買超較多個股為華航、長榮航、欣興、華新、神基、緯創、燿華、京元電、寶成、京城銀；投信今日集中市場賣超較多個股為上海商銀、兆豐金、遠東新、光寶科、台光電、第一金、超眾、台積電、泰碩。

自營商今日集中市場買超較多個股為欣興、台表科、宏碁、國泰金、中石化、正文、華南金、宏達電、台積電、康舒；自營商今日集中市場賣超較多個股為中工、長榮航、南亞科、友達、彩晶、緯創、達運、鴻海、長榮、仁寶。

證券分析師張陳浩強調，台股大盤今日受到台積電 (2330-TW) 下跌影響，造成大盤終場收黑，但研判僅為法人對於個股的調節，並非對於大盤或半導體類股的全面看壞，且鴻海 K 線留下影線，研判應是換手格局居多，台股大盤仍有高點。