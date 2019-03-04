台股盤後─大盤收黑跌39點 鴻海、台積電留下影線視為換手量

台股今 (4) 日在 228 長假後開盤交易，集中市場終場大盤收 10349.88 點，較前一日小跌 39.29 點，成交量維持在 1300 億元水準，證券分析師認為，台股集中跌破 5 日線，但整體大盤架構 K 線留下影線，不排除今日為換手量，大盤仍有震盪向上攻堅的空間。

同時，今日蘋果概念股表現上，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等股價收黑，僅大立光 (3008-TW) 小漲作收，但美律 (2439-TW) 漲停，大盤在上升軌道走勢中，仍沿著 10 日線緩步上揚；證券分析師指出，隨著各公司陸續公布去年財報及股利，加權股價指數 1 萬點以上的底部愈墊愈高，台股 3 月走勢將碎步上攻。

台股集中市場加權股價指數今日早盤開在 10385.25 點，不過早盤成交量放大太快，造成獲利了結賣壓出籠，大盤盤中一度殺低到 10313.18 點，終場收 10349.88 點，較前日小跌 39.29 點，成交值 10373.12 億元，維持與前一交易日相同的成交值水準，消除早盤對大盤可能爆量不漲的疑慮，買盤也逐步恢復信心。

證券分析師黃漢成指出，台股沿 10 日線走升， 今日收盤沒有跌破，盤中表現強勢的光學、PCB 及工具機族群，仍為 3 月台股選股重點；同時，陸續公布去年財報表現佳的個股，在各公司陸續公布去年財報、股東會日期及股利之下，形成融券回補、高殖利率個股比價等效應，有助台股 3 月走勢震盪向上。

證券分析師張陳浩也強調，台股大盤今日受台積電下跌影響，造成終場收黑，但研判僅是法人調節個股，並非看壞大盤或半導體股，鴻海更留下影線，研判應是換手格局，台股仍有高點可期。

外資豬年以來對台股大舉買超，且外資在台指期淨多單口數也在 6 萬口以上，市場解讀皆為有助台股上攻。