星友、速博思、群創三方結盟 瞄準印度多人辨識指紋辨識器龍頭

「數位印度 Digital India」、「UPI 統一支付介面」與「Aadhaar 身分認證碼」等新政促成印度行動支付市場爆發性成長，指紋辨識機成為最具潛力的行動身分辨識、行動支付之人機介面工具，今 (4) 日星友科技、速博思、群創 (3481) 三家業者召開玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會，群創以折舊攤提完畢 3.5 代(620*750mm)LTPS 生產指紋辨識器感測器，並結合速博思控制 IC 製造成指紋辨識模組，透過星友科技搶攻印度光學辨識商機。星友科技耕耘印度公部門標案十餘年，已是印度光學指紋辨識機的重要供應商之一，供應印度銀行、電信業者百萬台以上光學式指紋辨識機，傳統光學式指紋辨識機受限體積、靈敏度的問題，對於文盲人口高、幅員遼闊的印度，高靈敏度的行動指紋辨識機成為一大商機。



此次三方合作，星友採用速博思、群創的玻璃電容製造技術，製造出輕薄、高靈敏、客製化尺寸的指紋辨識機，搶攻行動身分辨識、銀行、零售 POS、餐飲行動支付等商務及個人市場，將成為印度行動支付新寵兒。



速博思認為，台灣有最完整、良率最高的指紋辨識一條龍供應鏈，此次策略聯盟進軍印度，正是最佳時機，現在印度如同十年前中國大陸，Digital India 讓八成以上、12 億印度人完成 12 碼 Aadhaar 身分證碼，2016 年的「統一支付介面」(Universal Payment Interface, UPI) 政策加速行動身分認證、行動支付的需求，市場卻缺少體積小、平價、大面積指紋感測器，與群創簽署獨家玻璃電容式指紋辨識器獨家代工合約，企圖拿下印度多人辨識指紋辨識器龍頭地位。



光學式指紋辨識感測可運用半導體晶圓、TFT 玻璃基板製造，群創把折舊提列完畢 3.5 代 LTPS 廠導入生產，其玻璃基板面積為 8 吋晶圓面積的 14 倍，具有較大的製造產能以及價格競爭力，指紋辨識器的保護塗層 (Hard coating)，TFT 玻璃基板相較於晶圓可薄，可提高感應的靈敏度清楚看到指紋的汗孔，可達到大面積、價格更低、產能更多等優勢。



基於資安考量，指紋辨識的面積範圍愈大者，資料的安全性愈高，群創技術開發中心協理韋忠光指出，3.5 代 LTPS 廠玻璃基板可以生產硬式、可撓式指紋辨識器的能力，靈活產線運用，提供未來的卡證等客製化指紋辨識器的市場。

