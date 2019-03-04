搶5G邊緣運算商機 凌華技術投資下猛藥 技術長獲選Power 200領袖

台 IPC 大廠凌華 (6166) 致力佈局 5G 時代下的邊緣運算商機，堪稱是台業界最重技術投資的業者。其技術長 Angelo Corsaro 傳來好消息，憑藉其創新思維、商業敏銳度和企業管理技能，被 Data Economy 選為 Power 200 領袖之一。凌華指出，長期耕耘資料中心、雲和資料領域，該公司技術長 Angelo Corsaro 博士被公認為全球最具影響力的資料經濟領導者之一，因此躋身 Power 200 領袖群。Power 200 為兩年一度的活動，旨在表彰全球 200 位當今資料經濟領域中，最具影響力的領導者。



Angelo Corsaro 對於能夠在霧計算、邊緣計算和物聯網領域獲得認可感到高興。他指出，霧計算和邊緣計算將成為下一波物聯網和 5G 的基礎，將帶來更好的性能和可擴展性，並允許在產生資料的當下，同時進行即時處理，從而大幅提高資料的安全性和私密性。



而作為凌華的技術長，Angelo Corsaro 也帶領公司的 Advanced Technology Office 團隊，在技術和數位化轉型戰略中發揮主導作用。據了解，Angelo Corsaro 是世界領先的邊緣 / 霧計算專家，也是高性能和大規模分散式系統領域的知名研究員。在眾多認可中，Angelo Corsaro 去年也受 Data Economy 評為全球前 5/50 位邊緣計算領導者之一。



而看好 5G 趨勢之下的邊緣運算商機，凌華技術投資不遺餘力，2017 年研發費用創下歷史新高，達 15.72 億元，換算每股盈餘達 7.24 元，去年前三季超過 11 億元，換算每股達 5.16 元，預計全年維持每股逾 7 元的水準，所有的投資都是為了即將來臨的邊緣運算商機。

