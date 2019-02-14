群創去年Q4雙率寫10季新低 每股轉虧0.07元 全年EPS為0.22元

群創光電 (3481-TW) 今 (14) 日公布去年第 4 季財報，毛利率再度跌破 10% 水準，營益率則轉負，雙率同步寫下近 10 季低點，營運轉虧，稅後虧損 6.97 億元，每股虧損 0.07 元；去年全年稅後純益 22.23 億元，年減 94%，每股稅後純益 0.22 元。群創預估，大型與中小型尺寸面板出貨均將季減雙位數，但大尺寸面板價格將在首季觸底，中小尺寸平均 ASP 則季減 14-16%。

群創去年第 4 季合併營收 722.43 億元，季減 2.3%，年減 8.7%，毛利率 6.2%，季減 3.3 個百分點，年減 7.9 個百分點，營益率 -2%，較上季的 2.4％與去年同期的 7.2% 轉負；稅後虧損 6.97 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.07 元。

群創去年全年營收 2793.76 億元，年減 15.1%，毛利率 9.6%，年減 11.3 個百分點，營益率 1.7%，年減 12.6 個百分點；稅後純益 22.23 億元，年減 94%，每股稅後純益 0.22 元。

群創第 4 季整體出貨面積 805 萬平方公尺，季減 3.9%，液晶面板售價為每平方公尺 292 美元，中小尺寸營收為新台幣 161 億元，季減 11.5%；中小尺寸合併出貨面積 59.42 萬平方公尺，季減 21.7%。

全年來看，去年整體出貨面積為 3064 萬平方公尺，年增 7.62%；中小尺寸全年合併出貨量 2.72 億片，年增 0.4%。

若以產品應用別來看，群創去年全年手機及商用產品為 24%，可攜式電腦為 20%、桌上型螢幕為 13%、 電視為 43%。以產品尺寸別區分，10 吋以下為 22%、10 到 20 吋 23%、20 到 30 吋為 16%、 30 到 40 吋為 4%、40 吋以上為 35%。

群創第 4 季受到面板價格持續下滑影響，加上步入傳統面板出貨淡季，整體出貨面積也減少，使營收季減 2.3%，毛利率也再度跌破去年第 3 季站回的 10% 水準，使營運自去年第 3 季轉盈後，又再度轉虧。

展望第 1 季，群創預估，大尺寸面板出貨將季減 14-16%，但價格可望在第 1 季觸底，預期平均 ASP 將持穩；中小尺寸面板因智慧型手機進入傳統淡季，且需求趨於飽和，預估出貨量將季減 17-19%，平均 ASP 則是季減 14-16%。

展望今年，群創表示，面臨大環境的不確定性、及全球新產能開出導致供過於求的狀況，將以動態調整產品線及提升產品組合價值，來因應市場波動，也將積極佈局新事業及新技術發展，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。