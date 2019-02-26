網家PChome24h購物蟬聯最常消費B2C平台 回饋再放大 2月營收添動能

電商火！據資策會產業情報研究所 MIC 於 2018 年第四季所進行的「台灣網友消費調查」，台灣網友於虛實通路的消費頻率已接近各半，在每 10 次的購物行為中，約有 4.6 次是透過網購通路，同時，2018 年的網購頻率及消費金額皆較前一年增加，平均每個月網購 2.5 次，全年網購金額約為 26,587 元，顯示網購已成為消費者日常購物的主要管道，調查結果亦指出，近一年來網購族最常消費的 B2C 網購平台再度由網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物蟬聯冠軍寶座。MIC 調查同時也顯示，台灣消費者選擇網購平台的衡量要素中，除了商品的價格外，也相當重視商品品質、售後服務、平台聲譽、支付方式及物流速度。



展望 2019 年，PChome24h 購物表示，將延續以消費者需求為核心出發，積極強化商品備貨、品牌直營、金流優惠、物流品質、售後服務等堅強基礎優勢，同時亦會加速整合內外部的線上線下資源，不斷引領網購消費體驗再升級。



而瞄準購物返利、現金回饋當道，PChome24h 購物繼 2018 年大力拓展「P 幣」在跨虛實、跨場域的消費回饋應用場景，致力打造全台最全面的點數生態系，並接續建構當前同業最多元、最完整的「32 大銀行＋5 大行動支付」金流回饋方案後，今日再宣布 2019 年首發策略結盟，攜手亞太最大、也是台灣成長最迅速的現金回饋網－ShopBack 開展合作！



網家指出，凡透過 ShopBack 下單購買 PChome24h 購物全站超過 200 萬種商品（儲値商品、手機門號商品除外），筆筆皆可享有 2% 的「無上限現金回饋」，再疊加上 PChome24h 購物常態提供的銀行刷卡活動，即可享有利上加利、回饋加乘的優惠，本月刷 PChome Prime 聯名卡搭配 ShopBack 活動最高返利甚至上看 34.5%，可望為後續營運成長注入新動能。