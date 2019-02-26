〈京城銀法說〉華映、綠能案 董座：不會任意處分擔保品 盼維持產業鏈完整

京城銀 (2809-TW) 今 (26) 日召開法說會，由於該行同時踩到華映、綠能的地雷，法人與媒體都關切相關議題，董事長戴誠志透露，華映財務體質比綠能好，大同卻選擇華映聲請重整，他曾經向林郭文艷建議要三思。目前，京城銀已對華映債權全數打呆，至於綠能，由於繳息尚正常，京城銀不會任意處分擔保品，整體而言，京城銀還是希望維持太陽能等產業鏈的完整性為目標。

戴誠志表示，「放款就像船在海上航行，遇到大風大浪時還是會震盪。」京城銀去年的逾放總額為 18.57 億元，其中就一次性認列了華映的 16.4 億元全數債權損失，京城銀因規模較小，所以更嚴以律己，增提準備金、提升覆蓋率都會提足，戴誠志強調，「寧可犧牲獲利也要穩住資產品質。」

京城銀至去年底止逾放比為 0.02%、逾期放款覆蓋率 6863%，逾放比與 2017 年相當，覆蓋率更是近年新高。

戴誠志表示，華映聲請重整、綠能聲請債務協商，目前京城銀對華映債權已全數打呆，至於綠能，債權約 28-29 億元，因太陽能產業跟政府補助較有關，兩家公司出狀況時，京城銀原先較擔心綠能，不過，綠能目前仍正常繳息，負債亦位處相對低點，對於仍在繳息的公司是不能打入呆帳，若綠能協商能成功，應該能走過最艱難的一關。

戴誠志進一步指出，之所以原先比較擔心綠能，是因為華映的財務體質比綠能好，大同卻選擇華映聲請重整，他曾經向林郭文艷建議要三思，戴誠志說，「但可能大同集團看到了華映有目前外界看不出的問題，需要重整，敬佩大同的決定，是具有智慧的決定。」

據深交所揭露，大同與台灣華映對中國華映簽有「保證獲利」承諾書，也就是若中國華映賠錢，台灣華映要補足。戴誠志認為，該承諾書的法律責任有多重，或者是否有需要解決的問題，並未被拿出來仔細探究討論，但顯見大同公司派作出華映重整決策是有智慧的。

債權銀行在確保債權以及對華映重整態度做法不同，戴誠志表示，京城銀不會任意處分擔保品，也沒有本票裁定，而是希望維持太陽能等產業鏈的完整性為目標，不希望讓事件發展繼續傷害金融業，他說「願上帝照顧金融業。」

此外，戴誠志也透露，因為踩到華映、綠能放款地雷，「去年事情一發生，我就自請處分，實在很慚愧，不僅向董事會表示抱歉，也沒拿年終獎金。」