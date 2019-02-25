網家PChome24h購物去年手機銷量大增65% 獨家新機預購權推升Q1業績

根據市場研究機構 GfK 的全台零售通路銷售數據顯示，2018 年台灣智慧型手銷售量跌破 700 萬大關，下滑至 660 萬台，相較 2017 年的 732.8 萬台，降幅約 10% 左右，整體市場銷售量降溫。然網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物在此態勢下，強勢攻下空機銷售大餅，繳出全年銷售量、銷售額雙雙創下歷史新高紀錄的亮麗成績單，不只銷售額飆升、翻倍成長，銷售量更是逆勢大幅成長近 65%。PChome24h 購物進一步探究，隨著各大廠牌旗艦手機價格攀升，加上新機創新功能差異不大，導致民眾換機週期拉長，同時，電信業搶推 499 吃到飽方案，影響消費者購機行為從綁約轉為購買單機，選購通路也會從電信商、通訊行轉至品牌自營通路及網購平台。



交叉對比 PChome24h 購物及 GfK 的銷售大數據即可發現，2018 年度，線上通路在銷售量部分，有別於實體通路的低迷疲弱，仍然維持正成長，其中，PChome24h 購物指出，由於擁有「小米台灣唯一原廠授權直營網購平台」、「全台電商唯一全系列 Apple 授權經銷商」、「各大手機品牌官方直營合作」、「各大新機首選上市平台」及「32 大銀行最高可分 30 期 0 利率」等優勢，在獨立店、連鎖店等實體通路的銷售額表現都呈現負成長的狀態下，PChome24h 購物全年銷售額同比增長超過 100%，超越全市場平均 6% 的增長。



展望 2019 年的智慧型手機市場，PChome24h 購物表示，會以品牌深耕廣耘策略來掠奪全通路市占率，將持續結盟 Apple、小米、SAMSUNG、ASUS、SONY 等一線大牌，整合雙方資源優勢佈局品牌專屬購物日、獨家產品組合、搶先預購、限時搶購等差異化營銷操作策略，輔以大數據分析精準捕捉消費者的潛在需求、引領消費，偕同品牌在競爭激烈的市場環境同中求異、塑造長期銷售的利基點。



同時，PChome24h 購物繼去年 9 月攜手台灣三星開設品牌旗艦館，並取得 Galaxy Watch 電商獨家預購權後，今日再宣布，除了成為年度旗艦新機－Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e 的首波預購及首賣通路外，更領先競業、搶下全台電商唯一 Galaxy S10e 6G/128G 線上預購權，預料將可帶動首季整體手機買氣再攀升，締造品牌加乘的雙贏效益，樂觀預期將可為站上 3C 業績帶來可觀綜效。

