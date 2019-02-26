網家攜手ShopBack拚高回饋率 營運添動能

購物返利近年已成消費者討論度高的另一重要回饋管道，網家 (8044-TW) 今 (26) 日宣布，2019 年首發策略結盟，攜手亞太最大現金回饋網 ShopBack 開始合作。

網家樂觀看待，超高回饋率 34.5% 將帶來新客群，並強化銷售競爭力，為後續營運成長注入新動能。

據資策會產業情報研究所 MIC 於去年第 4 季進行的「台灣網友消費調查」，台灣網友在虛實通路的消費頻率，已接近各半，每 10 次的購物行為中，約有 4.6 次是透過網購通路。

網家表示， PChome24h 購物去年大力拓展「P 幣」，打造點數生態系，2019 年最新策略是攜手 ShopBack 開展合作。

另一方面，網家也指出，據市場研究機構 GfK 的全台零售通路銷售數據，2018 年台灣智慧型手銷售量下滑至 660 萬台，年減約 10%，不過，PChome24h 購物銷售量年增近 65%，創新高。

網家分析，主要是因 PChome24h 購物積極與品牌深入合作，因此， 2019 年智慧型手機市場布局，將持續結盟 Apple、小米、SAMSUNG、ASUS 和 SONY 等一線大牌，推出品牌專屬購物日、獨家產品組合、搶先預購和限時搶購等差異化策略。

此次網家已取得三星年度旗艦新機 Galaxy S10、Galaxy S10+、Galaxy S10e 的首波預購和首賣通路，也搶下全台電商唯一 Galaxy S10e 6G/128G 線上預購權，持續為第 1 季業績成長動能。