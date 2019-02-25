三福化擬每股配息2.7元 去年每股盈餘4.37元 創新高

三福化 (4755) 公布去年每股配發 2.7 元現金股息，若以今 (25) 日 45.35 元收盤價計算，股息殖利率達 5.95%，自結算去年稅後淨利約 3.97 億元，每股盈餘 4.37 元，創下新高，亦為連續兩年賺進 4 元以上，盈餘配發率 61.78%。三福化業務區分精密化學、基礎化學，營收比重分別 77.07%、22.93%，精密化學以 IC 半導體、LCD、LED、綠能等四大產業為主，產品包括顯影液、蝕刻液、剝離液、蝕刻液、清洗液、玻璃薄化代工 (GSS)、研磨液(APAM) 代工以及顯影液 (TMAH) 回收。



國內管制廢水中總氨氮與 TMAH 排放量，帶動 TMAH 回收業務成長，透過設備更新提升為 1.7、1.8 期，加計原有 1.5、1.6 期產能，年產能將由 6000-7000 噸提升到 1 萬噸，主要客戶為半導體大廠 Fab12 P1+P2、P3、P6、Fab14 P7，亦向封裝業者送出回收計畫書，預期 TMAH 回收產能增加 3 成。



三福化 2013～2017 年五年每股盈餘分別 1.62 元、1.63 元、2.27 元、3.18 元、4.26 元，每股現金股息各為 0.68 元、0.7 元、1 元、1.6 元以及 2.6 元，盈餘分配率 42%、42.9%、44.1%、50.3%、61%。