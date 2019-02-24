〈台股風向球〉貿易戰休兵期延長樂觀 連假前拚驚驚漲先滾量

台股加權指數自金豬年開紅盤以來，漲點逼近 400 點，隨著逐漸靠攏上方年線 10484 點強力反壓區，周線仍收紅，過去一周漲 258 點，不過，融資餘額水位甚至僅來到 1 月下旬的水準，顯然不少散戶並未搭上年後的紅包行情。本周適逢 228 連假，法人預料，若外資暫不再加大買超力道，加上散戶繼續淡定下去，將維持量縮觀望、靠個股表現的盤整盤。

股市操盤手指出，市場一般預期貿易戰協商偏樂觀，這也是為何台股在開紅盤大漲後還能繼續驚驚漲。

然而，由於目前大盤正面臨去年股災創下的大跳空缺口和年線反壓，若接下來國際上有任何風吹草動，還是很可能再次造成整體盤勢走弱，而不少散戶在經歷去年股災震撼後，多半抱持如此保守心態，這次反彈，誰都怕當最後一個抬轎者。

事實上，不僅僅是散戶，就連投信過去一周合計也賣超逾 1 億元，內資買盤反而來自相對投信更容易短進短出的自營商。

也有法人提醒，川習會有望在 3 月下旬登場，而前一次的川習會後反而見到市場因利多出盡壓回。

過去一周，外資連買 5 個交易日，合計買超 234 億元，但買超內容除了有部分權值股，仍有不少債券型 ETF，前 10 大買超標的分別是上海商銀 (5876-TW) 逾 5 萬張、群益 AAA-AA 公司債 (00754B-TW) 近 4.7 萬張，元大台灣 50(0050-TW)4.3 萬張、台積電 (2330-TW)3.8 萬張，群益 15 年 IG 科技債 (00723B-TW)3 萬張，富邦 A 級公司債 (00746B-TW) 和台泥 (1101-TW) 超過 2 萬張，臺企銀 (2834-TW) 近 2 萬張，元大金 (2885-TW) 和中鋼 (2002-TW) 均逾 1.2 萬張。

國際上最新狀況是，美國總統川普表示美中貿易談判取得重大進展，大有機會達成協議，川習會可能落在 3 月，而若談判有實質進展，休兵期限可能延長約 1 個月。

整體來看，外資在台股期現貨維持偏多布局，隨著摩台指將於周二 (26 日) 結算，拉高結算可期，即便連假前指數空間並不是很大，所幸目前價量關係配合得不錯，先靠著驚驚漲滾出量能。

而接下來 3 個交易日，除了反映貿易戰最新進展，MWC 展和陸續公布的去年財報表現是重要的觀察方向。