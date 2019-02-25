台股盤後—大立光領軍 上漲近70點 續創今年新高

由於川普宣布延後對陸加徵關稅，在美中貿易協商順利帶動下，台股今 (25) 日由股王大立光與台積電領軍攻高，指數開高走高，台塑三寶等傳產權值股站穩紅盤之上，國泰金、富邦金等金融權值股同步走強，5G 題材續成盤面焦點，指數尾盤拉抬收高，終場上漲 68.01 點，以 10390.93 點作收，續創今年以來新高，成交量為 1335.6 億元，日 K 已連 6 日收紅。

台股今日上市類股中，除百貨、其他、生醫、食品、觀光、電纜與水泥指數收黑外，其餘指數均收紅，又以汽車族群表現最強勁、漲幅 2.69%，其次為玻璃指數、漲幅 2.35%，跌幅最重的則是水泥指數、下跌 1.26%。

櫃買市場今日震盪走高，指數終場上漲 0.4 點，以 137.06 點作收，成交量為 379.7 億元。上櫃指數部分，僅生醫指數收黑，其餘指數均收紅，又以網通族群表現最強勢、上漲逾 2%，其次為漲幅 1.75% 的資服指數。

電子三雄今日僅鴻海走弱，大立光今日跳空開高，領軍台股上攻，盤中曾站回 4400 元大關，終場上漲 3.17%，以 4390 元作收；台積電早盤開高後，盤中一度由紅翻黑，終場小漲 0.63%，收在 238 元；鴻海早盤跌幅一度超過 1%，並跌破 5 日線，惟盤中跌幅稍微收斂，尾盤在買單拉抬下，小跌 0.14%，以 73.4 元作收。

在大立光強漲帶動下，激勵光學族群今日同樣強勁表態，玉晶光尾盤攻上 316.5 元亮燈漲停，先進光漲幅逾 2%，今國光上漲逾 1%，亞光、揚明光也收紅。

5G 題材個股仍是盤面焦點，砷化鎵族群方面，穩懋大漲超過 5%，全新漲幅超過 3%，IET-KY 漲幅逾 2%；印刷電路板族群方面，建榮攻上漲停板，欣興、健鼎漲幅逾 5.5%，台光電也上漲超過 3%。

記憶體族群持續轉強，旺宏大漲近 4%，華邦電上漲逾 2.2%，南亞科、宜鼎漲幅逾 1%，創見、威剛、宇瞻等也收紅。

法人指出，從 2 月 20 日以來，台股尾盤均出現買盤敲進，帶動權值股向上拉抬收高的走勢，也顯示外資藉此維持價格穩定性，盼摩台結算能拉高結算，因此法人認為，明 (26) 日摩台指結算日，外資順勢拉高機會大。

不過，以陸股與港股情況來看，均以回補去年 10 月 11 日的空方缺口，但台股還未回補缺口，基期相對落後，法人認為，外資連續性的買超，也是著眼此方向，無論是為了摩台指拉高結算或台股基期相對落後等因素，都顯示台股後續仍有向上追高的機會。