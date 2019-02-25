陸股大反彈 滬深300率先進入牛市 削減債券吸引力

中國股市今年以來大幅反彈，其中滬深 300 指數漲幅率先超過 20%，宣布進入牛市，同一期間的中國債券則表現平平，尤其傳出美國延長貿易戰停火的消息帶動下，分析師看好股市表現更甚於債市。

雖然中國股市和債市都受益於潛在政策放鬆，但股市因緩解貿易緊張局勢而獲得額外提振，而且在去年歷經十年來跌幅後，現在看來仍處於低檔，華潤證券表示，隨著風險偏好升溫，債券市場未來幾個月可能處於跌勢。

隨著中國 1 月份信貸成長超過預期，顯示先前刺激措施可能正在為低迷經濟築底；中美貿易談判取得進展，也使得形勢發生逆轉，與此同時，監管機構證券監管機構放鬆部分交易限制，鼓勵更多槓桿化進行股票投資。

2014 年以來，股票一直相對於債券便宜，但今年月 3 日以來，陸股自低點反彈反彈，整體市值增加逾 1 兆美元，但中國公債債券則幾乎維持原地踏步地。

雖然股票和債券都受益於潛在的政策放鬆，但股市因緩解貿易緊張局勢而獲得額外提振，而且在去年十年來最嚴重的暴跌之後，現在看起來便宜。華潤證券公司表示，隨著風險偏好加強，後者可能在未來幾個月內下跌。這與去年的股債情形豬羊變色，當時股市陷入熊市，而債券價格則創下三年來的最大漲幅。

上海招商證券首席固定收益研究員尹瑞哲表示，「現在仍然是股市反彈的春天，但對債券收益來說卻是秋季」，這兩類資產可能還會持續上漲一段時間，但隨著信貸成長加快，債務收益將逐漸消退。

2014 年以來股票相較券便宜，但今年以來股票卻大翻身。(來源：Bloomberg)

華創分析師李俊江在報告中寫道，由於投資者從固定收益基金中贖回以購買股票，債券可能會在未來三到六個月內承受壓力。

興業證券數據也指出，股票是比債券更好的投資，而公司債優於政府和銀行債券。

申國萬銀 (SWS) 證券研究所分析師表示，短期內債券承受風險偏好的壓力，而且由於股市反彈，債券將陷入低迷的市場情緒。