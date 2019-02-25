陸股飆升 3大指數漲幅均逾5% 成交金額破兆元人民幣

擺脫 2018 年的低迷，A 股今 (25) 日的走勢，似乎又回到 4 年前的狂熱。

在美國總統川普有意延長休兵截止日後，陸股 3 大股指今天暴力拉升，漲幅均超過 5%，兩市成交額突破上兆人民幣，牛市呼聲漸高，似乎又回到 4 年前的榮景。

截至收盤，上證指數漲 5.6%，報 2961.28 點，創 2015 年 7 月以來最大日漲幅；深成指漲 5.59%，創業板指漲 5.5%。兩市成交人民幣 1.04 兆元；42 檔券商股全數漲停，兩市逾 300 股漲停。

中國平安 (601318-CN)、中信證券 (600030-CN) 單日成交額均破百億，漲幅分別達 8.92% 及 9.99%(漲停)，在華為發表 5G 可折疊螢幕手機後，相關概念股均飆升，京東方 A(000725-CN) 同樣以破百億的成交直衝漲停，東方通信獲第 10 個漲停。

從盤面來看，金融板塊強勢領漲，金融股獲資金熱烈追捧，券商板塊再現漲停，42 支券商股全數封板；保險板塊大漲 9%，銀行板塊漲超 7%，成為今日最大特色。

此外，期貨、互聯網保險、國產軟體、計算機應用、稀土永磁、華為概念、有色、人工智能等板塊漲幅居前。華為概念股集體走強，近 20 檔股票漲停，消息面上，2 月 24 日晚間，華為在西班牙巴賽隆納召開新品發佈會，推出旗下首款 5G 手機，名為 Mate X，定價 2299 歐元，預計今年年中上市。

眾聲一片看好之下，外資卻有所回撤。滬股通淨流出 20.89 億，港股通（滬）淨流入暫為 8.97 億。深股通淨流入 20.26 億，港股通（深）淨流入暫為 16.34 億。

廣州萬隆認為，市場已經從最開始的宏觀邊際改善引發聰明資金入場的階段，轉變為股市大漲的賺錢效應吸引資金跟風的階段。上一階段的估值優先，低估優質股先漲，而這個階段的特點是眼球第一，最吸引眼球的板塊能獲得最多的資金關注。

財通證券指出，在增量資金持續入市的情況下，還是繼續看好彈性較大的中小盤股和成長股。建議投資者關注；①“新動能” 成長板塊：機器人製造、自主可控、人工智能、生物醫藥等。②“新基建”：5G、物聯網、工業 4.0。③主題方面關注豬肉產業、雄安新區、長三角。