A股節後大反彈 市值升人民幣2.65兆元 股權質押風險順勢大減

陸股在春節後開啟一波「金豬」行情，自 2 月 11 日到 20 日，8 個交易日 A 股總市值飆升人民幣 2.65 兆元。與此同時，去年一直備受關注的股權質押風險，也隨著股價大幅飆升而逐漸緩解。

Wind 資料顯示，A 股全市場股權質押市值，已從 2018 年高峰時的人民幣 6 兆元逐步下降至 4.53 兆元，而質押股數從今年 1 月初的 6329 億股下降至 6302 億股，減少 27 億股。

最壞情況已過

2 月以來，A 股質押股份的上市公司數量未有太大變化，但質押股數下降，質押市值上升，說明隨著股價上漲，融資環境趨向寬鬆，不少公司選擇提前回購質押股份或者解除質押，同時公司估值回升也推高質押市值增加。

在去年最危及時刻，包括地方政府在內，多路資金進場紓困。初步統計，目前各地政府紓困專項基金規模已超人民幣 3500 億元，券商、基金、保險相關產品規模分別達 2000 億元、725 億元、1060 億元。按此計算，目前紓困資金總規模已超 7000 億元。

此外，目前的股票質押回購覆蓋面寬，但違約風險集中在製造業、中小市值的少數公司，對上市公司整體影響有限。

中山證券首席經濟學家李湛分析認為，股權質押規模的直線下降，得益於前段時間採取的一系列干預措施，與此同時，公司也主動解押縮小規模。當然，最重要的是股市逐步企穩，解押的概率自然隨之提高，市場風險也就得到化解。

他認為，2019 年的股權質押風險整體可控，質押爆倉中資質較好的上市企業的風險有望率先得到承接。

局勢發展有利券商股

在此同時，一些公司股東也意識到風險狀況，積極解除質押，其中一部分甚至是提前解除質押。

Wind 資料顯示，進入 2019 年已有 624 筆質押辦理解除，今年 2 月至今已有 110 筆質押陸續解除。其中華大基因 1 月 30 日解除的一筆 3180 萬股的質押，市值達 21.69 億元。

質押危機解除，對於券商股也是一大利多。華泰證券指出，隨著政策多措並舉化解股權質押風險，券商最壞預期已過，行業處於預期和基本面逐漸變好時期。Wind 券商指數今年來漲幅已達 24.16%，超跌反彈趨勢盡顯。