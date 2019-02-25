陸股漲逾5% 市場看好續上攻

根據《彭博社》報導，美中貿易談判前景樂觀，美國總統川普宣布，擬延長貿易戰「休兵期」1 個月左右；受此消息激勵，今 (25) 日上證、深圳、創業板指數皆收漲逾 5%，且市場看好繼續上攻。

週一上證綜指收漲 5.6%，至 2961.28 點；深證成指收漲 5.59%，至 9134.58 點；創業板指收漲 5.5%，至 1536.37 點；其中，滬深兩市成交額達人民幣 10402 億元，較上週五大增近 7 成，創 2015 年 11 月以來新高。

週一接受《彭博社》採訪的投資人、交易員或分析師，多半看好陸股表現。深圳前海滾雪球財富管理董事總經理 Li Changmin 認為，「若指數從當前水準繼續上漲，我不會擔心；因為，現在只是這趟長途旅行的開端。」

申萬宏源交易員 Gerry Alfonso 表示，「市場表達得很清楚，就是漲；連從未接觸過的客戶都來電，說要買股票。」Alfonso 打算明天提早進辦公室，處理暴增的業務量。

交銀國際控股 (Bocom International Holdings Co.) 駐香港首席策略師 Hao Hong 指出，「估值便宜、流動性增加，這就是買進的理由，我不會下車。」

深圳中睿合銀投資管理基金經理 Yang Ziyi 稱，「我只買到這些，相較於市場，我的動作就像蝸牛一樣。」

深圳 JM Capital 合夥人 Zhuang Jiapeng 則示警，「大家應該放慢腳步，我擔心人們會忘記 2015 年的痛苦教訓，這一切都來得太快了。」