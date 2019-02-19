有人反對！MSCI A股納入因子升至20%存變數

隨著 MSCI 公布是否將 A 股納入因子的期限 (3 月 1 日) 步步接近，中國媒體從外資圈了解到，有的表示支持擴大納入 A 股的決定，但也有部份外資法人對納入因子在今年就直接從 5% 擴大至 20% 抱持保留意見。。

圖: 中國銀行國際。

荷蘭最大的資產管理公司 Robeco 的新興市場股票投資組合經理 Fabiana Fedeli 表示，Robeco 支持擴大納入 A 股，但由於滬深港通制度下的名義持有人（Nominee Holder）設置，及不能擁有多個帳戶等問題，因此部分外資機構的風控部門無法同意透過滬深港通投資 A 股。所以比起一次性將納入因子擴大到 20%，在今年分兩步擴大至 10% 可能更為合理。

大部份法人認同 MSCI 擴大納入 A 股的決定，只是具體納入因子是否為 20% 尚存不確定性，畢竟從 5% 到 20% 是一個不小的幅度。

MSCI 方面認為，隨著中港互聯互通機制每日額度擴大至原有的 4 倍，以及中國主管機關不斷滿足市場投資人需求，所以在過去的諮詢過程中，投資人給予包括流程操作、滬深港通等制度很高評價，因此才考慮一口氣提升納入因子至 20%。

此外，市場也傳出由於從 5% 一下提升至 20%，有部份外資來不及建立好部位，因此利用反對意見來換取建立部位的時間。

不過，以實際操作層面來看，法人對 5% 和 20% 的考量是完全不同，如暫停交易和衍生性金融工具這兩大問題。

目前因 A 股納入權重小，投資人對某些問題暫時能因應；但如果依照 20% 的比重納入，投資人就會對風險管理工具有更高需求，例如使用期貨、期貨選擇權等衍生工具來控制風險，所以在不同納入因子會凸顯不同的問題。

此外，名義持有人設置也可能是部份外資卻步的因素之一。因為外資利用中港通買入的股票，名義持有人是香港中央結算有限公司，而該公司會代為行使相關股東權利，包括請求召開股東大會、向股東大會提案、在股東大會上投票表決、獲得分紅或者其他投資收益等。

不論 A 股這次被納入的權重為何，以長遠來看，A 股 100% 被納入是合理的預期。摩根士丹利曾預估，2019 年 A 股的外資流入量將達 700 億～1250 億美元。未來十年，預估每年都會有約 1000 億～2200 億美元的外資流入。此外，MSCI 會將 A 股的納入因子在未來 5～8 年間提升至 100%。

與其它市場相對照，台灣股市被完全納入花了 10 年（1996 年～2005 年），韓國股市則用了 6 年（1992 年～1998 年）。

未來 A 股被 100% 納入後，摩根士丹利預期 A 股的權重將高達 13%。而到 2027 年，中國與香港股票總市值將會以 7.9% 的複合年增率增加至 31 兆美元，與目前美股總市值相當。